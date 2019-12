À Bussigny, la possibilité d’une autre agriculture

Il leur manquait juste un lopin de terre. «C’est le plus dur à trouver, surtout avec un projet qui sort des normes», concèdent Guillaume Sommer et Arthur Turin. Le leur s’appelle À la Belle Courgette et il verra finalement le jour à Bussigny, sur un terrain de 1,5 hectare loué à un propriétaire privé. Ces deux amis, respectivement diplômé en agronomie et étudiant en aménagement de la forêt et du paysage, lancent une association de micromaraîchage qui se veut écologique et sociale. Un projet spécifique mais qui s’inscrit dans le paysage de plus en plus fourni des microfermes (lire encadré).

À partir de mai 2020, À la Belle Courgette proposera des paniers de légumes «cultivés sans intrant chimique et avec un minimum d’énergie fossile» à ses membres. En parallèle, ces derniers devront donner quelques coups de main en s’inscrivant, à la demi-journée, pour des travaux divers: désherbage, récolte, aide aux livraisons ou encore préparation de repas. Une manière de créer une communauté et de sensibiliser aux problématiques agricoles.

«C’est la transposition d’un concept que j’ai connu chez Rage de Vert, à Neuchâtel, raconte Guillaume Sommer. Il y a les paniers de légumes, un système déjà bien répandu, mais aussi la relation au consommateur et son implication.» L’association compte déjà une trentaine de membres et en vise 60 pour parvenir à l’équilibre financier. «Ces derniers se partageront l’ensemble de la production», précisent les responsables. Les paniers seront distribués aux petits marchés du quartier du Vallon (Lausanne) et de la ferme (Bussigny) mais aussi dans quatre lieux de dépôt de la région.

Aidés d’un comité, notamment pour les tâches administratives, les deux fondateurs compteront aussi sur le soutien d’un membre de l’association Rage de Vert pour les questions techniques. «Comme nous œuvrons au niveau ultralocal, il n’y a pas vraiment de concurrence entre les projets, plutôt de l’entraide», apprécie Guillaume Sommer. Alors que le travail aux champs commencera en février 2020, les fondateurs espèrent «atteindre la rentabilité et dégager des salaires corrects à partir de la deuxième année».