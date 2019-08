À Cully, la nouvelle caserne héberge encore des fourmis

«Il faudrait être 25 pour en venir à bout!»

C’est le chantier des Fortunades qui a mis au jour la colonie culliérane monstre de Tapinoma magnum, cette fourmi invasive venue du Sud. Cette dernière a «bien diminué», indique l’entomologiste Daniel Cherix, croisé aux Fortunades avec une seringue remplie d’un appât jaune fluorescent. Mais on est loin de son éradication. «Il faudrait être 25 personnes à plein temps pour en venir à bout, vous imaginez les coûts?» Le chercheur passe bénévolement trois heures chaque semaine sur le terrain avec un autre spécialiste. Et, à la suite d’un travail de Master qui a permis de définir précisément la zone d’action, des étudiants sont là deux fois par jour pour leurs travaux de recherche.



Car si Tapinoma magnum est aussi présente à Saint-Sulpice, c’est à Bourg-en-Lavaux que sont concentrés les tests, financés par le Canton. Moins nombreuses donc, les ouvrières sont encore massivement présentes dans la «zone chaude», au nord du cimetière. «Nous attendons un appât bio hongrois, fait d’hormones juvéniles contraceptives», explique Daniel Cherix. La pâte jaune utilisée actuellement est un appât non toxique, qui tue les ouvrières mais n’atteint que rarement les reines.