À La Croix-Blanche, comme à la maison

Des bistrots où la patronne sert les cafés ou chocolats chauds d’office sans avoir pris la commande, il y en a encore (heureusement) quelques-uns. Mais des bistrots où, en plus, elle choisi le petit chocolat accompagnant le breuvage en fonction des goûts de ses clients, c’est beaucoup plus rare. C’est pourtant ce qui se passe tous les jours à La Croix-Blanche, un des deux cafés-restaurants de Poliez-Pittet, dans le Gros-de-Vaud.

«J’adore l’ambiance. Comme c’est petit, tout le monde se connaît. Et en plus la cuisine est juste parfaite, s’émerveille le municipal Pascal Duthon. Avec L’Union, on a une sacrée chance d’avoir deux restaurants à disposition pour 850 habitants. Et qui, en plus, marchent bien tous les deux.» À ce propos, tant la Municipalité que les sociétés locales mettent un point d’honneur à organiser leurs réunions et soirées en alternance dans les deux établissements.

La petite taille, le décor boisé et les lampes en laiton au plafond sont justement ce qui avait séduit Edith et Marc Urdieux, il y a vingt-sept ans déjà. «J’avais eu un vrai coup de cœur, explique la patronne, sommelière de métier. Peut-être parce que cette ambiance me rappelait la buvette du Jaun où j’avais travaillé trois ans.» Le couple s’était en tout cas rapidement fait adopter par les Croqua-Blyessons, ou mangeurs de poires à cidre, le sobriquet des habitants du village. À tel point d’ailleurs que, quelques années plus tard, lorsque le bâtiment a été mis en vente, c’est grâce à un prêt mis à disposition par une habitante du village qu’ils ont pu racheter l’établissement et ainsi s’offrir la garantie de pouvoir y rester.

«On ne croyait pas du tout aux cuisses de grenouilles, mais ça fait vingt-sept ans qu’on en sert!»

«On avait tout de suite été très bien accueillis, se souvient la patronne. Mais on a vite réalisé que nos ambitions gastronomiques, avec une carte de poissons, n’étaient pas très adaptées à la région.» Un client a par contre glissé aux nouveaux patrons qu’il serait sympa de faire des cuisses de grenouilles. «On n’y croyait pas du tout, mais on a essayé. Et on a jamais arrêté d’en servir depuis!»

Pendant que les habitués boivent leur café, le patron s’affaire dans la petite cuisine située entre les deux salles à préparer le plat du jour: cuisses de lapin, haricots et pommes rissolées. «Avec le temps, la plupart des clients sont devenus des amis. C’est très motivant et ça oblige à se renouveler souvent.» Utilisant un maximum de produits locaux, il s’adapte aussi lorsque certains lui demandent de cuisiner des rognons ou des tripes. Sa langue est d’ailleurs devenue un rendez-vous mensuel qui affiche toujours complet. «Dans un lieu comme ici, il faut tout savoir faire.» Et c’est aussi dans cette petite cuisine qu’il prépare sa désormais traditionnelle choucroute du 1er janvier: pas moins de 140 portions par édition, ce qui est plutôt honorable quand on dispose de 40 places assises dans son établissement!

Dix heures ont sonné. «Les Muettes ne vont pas tarder», sourit la patronne. Effectivement. Quelques instants plus tard surgissent six amies de retour de la gym douce de Bottens. «Ouais, douce, mais pas tant que ça», lance-l’une d’elle sur le ton qui dirigera la conversation.

Cinq sont du village, dont Marie-Louise qui venait déjà enfant dans cet endroit acheter des cigarettes pour son papa. «À l’époque, il y avait aussi une petite épicerie. Bertha et Petite Marie, les deux dames qui tenaient l’établissement, étaient très généreuses, mais un peu dur de la feuille: quand tu demandais des raviolis, tu recevais parfois la «Feuille d’Avis.»

Malgré les éclats de rire réguliers, l’ambiance est plutôt calme en cette matinée. Mais le lieu connaît aussi parfois de sacrées soirées. Ainsi les footballeurs locaux aiment-ils venir faire tourner la grande botte de bière (2l), pour l’instant sagement rangée derrière le bar. Pour fêter les promotions? «Plutôt les dépromotions, ça arrive plus souvent!» réagit avec malice un client qui engloutit son café avant de filer.