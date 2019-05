À Lausanne, l’Auberge de Beaulieu a le goût de l’expérimentation

C’était une réouverture très attendue. Depuis le 8 mars, l’Auberge de Beaulieu est de retour avec un tout nouveau décor, une nouvelle équipe et une nouvelle carte. Le café-restaurant multiplie désormais les clins d’œil à sa voisine, la Collection de l’art brut, et parvient à créer une ambiance qui ne manque pas de caractère. Des reproductions de Dubuffet s’affichent sur les murs et une tapisserie aux couleurs chaudes s’accorde avec un mobilier vintage et branché.

Visiblement, l’adresse n’aime pas seulement les mélanges de couleurs, mais aussi les fusions de saveurs et d’inspirations. Au sein du trio d’associés qui tient la maison, c’est un cuisinier d’origine bulgare, Branimir Gergov, qui orchestre la carte, avec un goût marqué pour l’expérimentation. À noter que la Ville de Lausanne, qui a financé la rénovation, avait fixé une règle du jeu très claire: prière de privilégier les produits locaux et de saison. Les accents locaux sont donc bien là, mais s’allient avec des idées venues d’ailleurs, de l’Est et du Sud en particulier.

En entrée, le menu propose ainsi une sélection de mezze, qui permet de découvrir un caviar d’aubergines bulgare plutôt rafraîchissant, le kyopolou, accompagné de délicieux pains plats, chauds et croustillants (13 fr.). Plus terroir, le panais se déguste en croquetas frites avec une très goûteuse sauce au pecorino (14 fr.). Aussi sur la carte de l’apéritif, le houmous de la maison renonce aux pois chiches au profit des lentilles rouges (12 fr.), tandis que la touche classique vient d’une planchette au blochon de la Venoge et jambon cru d’Anniviers (19 fr.).

L’esprit fusion marque également la carte du soir. Exemple parfait, les quesadillas au vacherin et aux artichauts grillés (27 fr.) assemblent exotisme et saveurs locales au risque de dérouter sérieusement. Les brochettes de poulet mariné façon chawarma, sont quant à elles bien cuites et assaisonnées, sans jouer inutilement l’épate (28 fr.). C’est plus sûr. Un bémol se glisse toutefois dans ce joli programme. On note que, malgré leur prix, les quesadillas et le chawarma sont accompagnés d’une salade verte qui prend beaucoup de place sur l’assiette, sans y apporter grand-chose.

Pour le reste, les propositions classiques (poisson frais du lac selon arrivage, par exemple, ou salade d’asperges, œuf mollet et lardons) côtoient d’autres belles invitations au voyage (kofte, ezme baklava). Difficile de blâmer l’Auberge de Beaulieu pour sa soif d’exploration, mais elle devra sans doute gagner en cohérence.

(24 Heures)