À Ouchy, on fera trempette devant la Vierge du Lac

Les eaux claires du Léman oscillent ces jours autour des 6 degrés. Quelques irréductibles s’y baignent mais la plupart des nageurs lacustres attendront les beaux jours. Et ils auront, si tout va bien dès cet été, une nouvelle petite plage à leur disposition, du côté du Vieux-Port d’Ouchy.

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir

Le municipal de l’Economie, Pierre-Antoine Hildbrand, a présenté son projet à la presse mercredi, au pied de la statue de la Vierge du Lac. Avec «un plaisir tout particulier, dit-il, de proposer quelque chose qui améliorera la vie des Lausannois». L’élu insiste: la «zone de baignade» est une installation «légère et modeste. Ce n’est pas Les Pâquis!» Après une mise à l’enquête qui devra passer par le canton de Vaud, la Ville construira, au ras du mur, une plateforme en bois. Munie d’un garde-corps, elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Et permettra une descente en douceur vers les flots qui ne sont «pas une pataugeoire». Comprendre: la profondeur est «largement suffisante pour nager».

Navigation interdite

Complètement libre d’accès et gratuite, la plateforme conduira à une zone délimitée de 40 mètres de large et 50 mètres de long. Les bouées d’amarrage actuellement présentes dans ce secteur seront déplacées et la navigation y sera donc interdite. Les navigateurs pourront tout de même continuer de s’amarrer au ponton qui s’étire depuis la statue. Il sera d’ailleurs possible de s’élancer dans l’eau via les quelques marches en pierre déjà existantes de ce côté-ci.

«C’est un début, indique Pierre-Antoine Hildbrand. Ce nouvel aménagement permet de tester l’usage que les gens feront du lieu et de voir comment cela fonctionnera.» L’élu n’exclut pas de futurs développements de la baignade. Mais il souligne les difficultés liées au fait que les quais soient protégés, ou encore que des activités nautiques continuent de se dérouler à proximité.

Les derniers bains ayant été autorisés dans le Vieux-Port remontent au XIXe siècle. Installés en 1861, il s’agissait de bains publics montés sur pilotis, situés au large du parc du Denantou, entre l’hôtel Beau-Rivage et la villa Les Tourelles. Femmes et hommes étaient séparés, chaque sexe ayant son bassin. Ces bains Rochat sont détruits en 1897. Des lieux de baignades sont par la suite aménagés, mais à Vidy.

Cinq tentatives avortées

Plus récemment, des tentatives de réintroduire cette activité au Vieux-Port, notamment via le Conseil communal, ont échoué. Le Vert Vincent Rossi se souvient de l’une de ses premières interventions, en 2007. À l’époque, il avait proposé une plateforme au large du port d’Ouchy ou du quai de Belgique. «Un peu à la façon de ce qu’il y a à Montreux. Je voyais bien que les gens adoraient ça.» Cette première tentative se solde par un échec cuisant. «Au PLR, notamment, on a jugé que ça allait défigurer les quais», se souvient l’écologiste. En 2011, il propose un coin bains assorti d’une zone dédiée à la biodiversité. Les Verts échouent à nouveau.

L’année suivante, ils tentent de pérenniser la digue construite provisoirement pour le Musée olympique flottant. L’idée fait plouf. En 2014 enfin, un projet de l’association que fonde Vincent Rossi, I Lake Lausanne, imagine sans succès un deck en bois à côté de la statue de la Vierge du Lac. À quelques mètres de la construction que la Ville prévoit aujourd’hui. L’association se rabat finalement sur Bellerive et y conçoit la Jetée de la Compagnie, avec le succès qu’on connaît.

En 2017, le PLR Matthieu Carrel tente aussi sa chance, avec des bains hivernaux. Ceux-ci ne sont, pour l’heure du moins, pas au programme. Il ne reste décidément qu’à attendre la montée des températures. ()