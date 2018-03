À la Barberia, savoir-faire et décontraction font oublier le feu du rasoir

«En Italie, la Barberia est un lieu de détente pour l’homme. Il vient pour y prendre soin de lui. Mon style? C’est prendre le temps qu’il faut pour chaque client.» Mario Corvasce a gardé l’accent des Pouilles mais c’est surtout l’enthousiasme qu’on remarque dans les intonations du jeune patron.

Le fringant trentenaire a ouvert son premier salon en indépendant le 3 janvier dernier. Il est établi en Suisse depuis dix ans et a accumulé les bonnes expériences professionnelles avant de se lancer à son compte. Un vieux rêve qui se concrétise pour ce coiffeur barbier expérimenté: «J’ai déjà plus de vingt ans de savoir-faire. J’ai commencé à 13 ans et demi.»

Barbe, cheveux, soins du visage, épilation des sourcils au fil, c’est ce que propose la Barberia dans «un service à 360°», avance-t-il. Dans le salon à la décoration soignée, mélange vintage de touches américaines et de baroque italien – le poteau du barbier tourne en continu –, Mario est omniprésent, ciseaux à la main, passant d’un siège à l’autre avec son collaborateur dans une ambiance aussi décontractée que laborieuse. Mario veille à tous les détails.

«C’est ma manière de travailler. On est modernes, avec le goût des nouvelles tendances, mais on garde un esprit à l’ancienne: l’accueil d’abord! J’essaie d’être à l’écoute et si mes clients repartent avec le sourire, c’est ma meilleure publicité», explique Mario, qui s’avoue «surpris du succès rencontré». La formule fonctionne et l’esprit proposé est bel et bien au rendez-vous. Car l’accent chantant de Mario a les vertus d’un baume apaisant lorsqu’il fait glisser le rasoir coupe-choux sur vos joues.

La Barberia, avenue Louis-Ruchonnet 33. Ouvert du lundi après-midi au samedi. (24 heures)