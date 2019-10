À la Bourdonnette, l’animatrice a apprivoisé les ados

Il y a comme un dress code chez les adolescentes de la Bourdonnette. Vêtements souples, baskets et chignons superhauts avec, en option, lunettes de soleil dans les cheveux. Dans la cuisine du Centre socioculturel, au milieu du complexe d’immeubles des années 1970, une demi-douzaine de jeunes filles apprêtent des pommes d’amour. Les rires sont stridents, le langage haut en couleur: «Espèce de clocharde!» «Femme à marier!» et ce ne sont pas des insultes.

Sophie Chevailler est à la manœuvre ce vendredi soir. L’animatrice évolue souplement entre les nombreuses cuisinières et veille à ce que personne ne se brûle avec le sucre fondu. «Rajoute du sirop; mais doucement, c’est très chaud», dit-elle gentiment. Au bar qui borde l’espace cuisine, Ako, moniteur, mange une pomme qui a échappé à l’ébouillantage. Avec Eva, monitrice elle aussi, il accompagne ce moment qu’est l’accueil libre des jeunes.

Cirque de locatifs

À l’extérieur du centre, les familles de la Bourdonnette prennent l’air à peine humide de ce début d’automne. «Ici, tout le monde est dehors», explique Ako, qui est du quartier. Le jeune homme est devenu moniteur il y a quelques années, après avoir fréquenté le centre comme simple habitant. «Nous accompagnons les gens dans leur vie de tous les jours, poursuit-il. Par exemple quand ils ont un problème.»

Agencé sur deux étages avec deux entrées qui donnent chacune sur un cirque de locatifs contigus, le centre comprend notamment des salles de sport et de danse. Sur du rap ou de l’afrobeat, les jeunes filles aiment danser leurs chorégraphies. «L’espace d’en haut leur est réservé, note Sophie Chevailler. Il faut qu’elles aient un endroit à elles. Les garçons prennent pas mal de place. Mais c’est aussi l’occasion pour eux d’essayer d’entrer et de se faire pourchasser: c’est le jeu, quoi.»

Des problèmes de fond

Une jeune fille entre avec un bambin sur la hanche. «C’est ton frère?» demande l’animatrice. «Non, mon cousin.» Les familles de la Bourdonnette sont en grande partie issues de l’immigration. Sophie Chevailler raconte que les gens se mélangent facilement et qu’il existe même une surveillance «intergénérationnelle» fructueuse des enfants qui jouent dans le quartier. «Mais c’est à double tranchant, poursuit-elle. Parfois cela mène à des jeux de pouvoir des plus grands sur les plus petits.» Elle se montre plus grave: «Les observateurs extérieurs ont tendance à s’ébahir de la multiculturalité de la Bourdonnette. Oui, c’est sympa, c’est convivial. Mais il y a des problèmes de fond bien réels.»

Le quartier, né en 1973, abrite des logements subventionnés. Même si, au cours des ans, la cité-satellite a reconquis une réputation de respectabilité, elle n’en concentre pas moins les problèmes qui vont avec la pauvreté et une forme d’exclusion. À cet égard, les animateurs du centre ont le sentiment de ne jamais pouvoir en faire assez. La population aurait besoin d’un accueil quasi permanent et de professionnels plus pointus sur le plan administratif pour l’aider dans ses démarches auprès des autorités. «Ici, une bonne partie des gens sont à l’AI ou au revenu d’insertion. Beaucoup fonctionnent de manière très spontanée et s’accommodent mal d’horaires d’ouverture et de fermeture du centre.»

En cuisine, les pommes d’amour sont bientôt prêtes. Une partie des filles ont déserté les fourneaux pour aller danser dans la salle. Quelques garçons arrivent. Une discussion s’engage. «Ce qu’on aime, ici, c’est être tous ensemble», lâche une jeune fille qui ne veut pas que son prénom apparaisse dans l’article. Les ados de la Bourdonnette semblent farouches.

«Ils vivent la nuit»

Lorsqu’elle est arrivée, il y a deux ans, l’animatrice dit avoir adopté une attitude plutôt sévère. Mais elle n’a pas tardé à voir qu’il fallait s’adapter différemment: «La violence que vivent les jeunes, liée aux contextes familiaux ou sociaux, ressort. Ils l’expriment comme ils peuvent, mais elle n’est pas à prendre personnellement. Une fois qu’on a compris ça, on peut mieux agir avec eux en adoptant une attitude cadrante et bienveillante, plus ou moins souple et tout en finesse.»

Au centre, les animateurs socioculturels s’attachent à favoriser «les bases du vivre ensemble». Malgré ses allures de joyeux melting-pot, la cohabitation au sein du complexe n’est pas toujours facile. «Beaucoup de jeunes adultes sans formation vivent la nuit.» Les animateurs aimeraient avoir plus de temps pour lever des fonds et créer par exemple un local autogéré, qui serait quand même cogéré au départ, pour ces jeunes adultes. «Mais nous ne sommes que quatre pour 2,75 postes. L’administratif me prend déjà beaucoup de temps, tout comme l’intendance de la maison, même si c’est l’association de quartier qui paie le nettoyage.»

En fin de soirée, vers 22 heures, Sophie Chevailler va monter auprès des familles qui seront encore dehors. Dans le quartier, chacun connaît le centre. Il ne s’occupe pas que des adolescents.