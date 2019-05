À la piscine du Mont, la douche froide après les travaux

«Il y a des chantiers comme ça, où les problèmes s’enchaînent du début à la fin.» Le municipal en charge des Bâtiments fait contre bon gré mauvaise fortune. Mais Christian Menétrey devra mener de sérieuses négociations pour Le Mont-sur-Lausanne. Car la réfection de la piscine du Mottier, ainsi que la salle de gymnastique attenante, affiche un certain nombre de défauts qui posent problème à ses usagers.

À première vue, l’ensemble a tout du neuf. L’enveloppe des bâtiments a été rénovée et isolée, et une buvette a pu être ajoutée à la piscine pour les besoins des sociétés locales. Et dans le bassin, l’eau invite d’autant plus à la baignade que le système de purification n’utilise plus de chlore, mais du sel. Finis les yeux qui piquent et les retours des utilisateurs semblent bons. Sur ces points en tout cas.

Liste cauchemardesque

Quelques minutes suffisent, au bord du bassin, pour se rendre compte que le moindre bruit résonne et s’ajoute au ronron de la ventilation. Lors de notre visite, une classe d’enfants fait son entrée. Ils ont beau être sages comme des images, leur seule présence nécessite de hausser le ton et de tendre l’oreille pour se comprendre. «On a dû adapter notre façon de communiquer, par gestes et des coups de sifflet, dit une enseignante. C’est une question de sécurité.»

De son côté, le municipal acquiesce: «Dès le premier jour, le bruit est apparu comme inacceptable.» Des panneaux d’insonorisation devront être ajoutés. La salle de gym souffre d’ailleurs du même phénomène et des mesures du bruit vont y être effectuées.

D’autres problèmes de conception sont également apparus aux premiers utilisateurs. À l’extrémité de la piscine, un joli hublot rond permet aux responsables de garder un œil sur les nageurs. Mais l’inverse est également vrai, si bien que les surveillants doivent jouer à cache-cache avec les nageurs lorsqu’ils veulent se changer.

Et puis il y a eu les imprévus du chantier. «Après une année sans eau, les joints du carrelage du bassin se sont dilatés et des catelles se sont décollées», détaille Christian Menétrey. Une plaque d’inox a été installée provisoirement mais il faudra, là aussi, intervenir.

Pour finir, le municipal rappelle encore l’inondation, il y a un an, du chantier alors que la toiture de la salle de gym voisine était, elle aussi, en travaux. Il aura suffi d’un orage de soirée d’été, tombé sur une toiture ouverte, que les ouvriers n’ont pas bâchée en quittant le chantier, à la fin de la journée de travail… «Il y en a eu pour 400'000 francs de dégâts et nous en récupérons 250'000 par l’assurance responsabilité civile», soupire Christian Menétrey, qui mentionne encore un panneau électrique détruit par mégarde pendant les travaux.

Pour un chantier à 6,9 millions de francs, la liste des problèmes ressemble à un cauchemar dont le municipal n’est pas encore en mesure de chiffrer le coût. «Les discussions sont en cours avec l’architecte afin de trouver des solutions, dit-il. Le but est qu’on arrive à terminer cet objet à la satisfaction de tous.» (24 Heures)