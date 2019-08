À Lutry, la villa rose disperse ses trésors

Peinture

Dans le catalogue de la vente mis en ligne par Piguet - Hôtel des Ventes, un tableau de François Bocion a attiré notre attention. C’est que nous publiions, il y a un peu moins d’une année dans les colonnes de «24 heures», une reproduction de ce même «Baigneur et pêcheurs à Rivaz», à l’occasion d’une vente aux enchères de la maison Dogny.



La bizarrerie, c’est qu’une toile mise à prix entre 65 000 et 75 000 francs en octobre 2018 est aujourd’hui estimée entre 10 000 et 15 000 francs. «Notre client a en effet essayé de le vendre chez Dogny, cherchant à tester le marché», indique Bernard Piguet. Une vente qui n’avait pas pu être réalisée. Et pour cause: «Ce prix de 65 000 francs n’est pas le prix du marché», selon l’expert.



«On a vendu des Bocion entre 40 000 et 60 000 francs, mais ce sont des Bocion qu’on veut! Celui-ci est très beau, il ne faut pas être trop sévère, mais ne fait pas partie des plus beaux du peintre.» Il y a aussi une notion de mode: «Il est très sombre alors que l’on préfère aujourd’hui les toiles claires. En bref, il n’a pas les caractéristiques pour déchaîner les foules…»



Comment expliquer alors le prix proposé en octobre dernier? Bernard Piguet a son idée: le propriétaire de Lutry l’avait payé «encore plus cher» en 2008, dans une galerie lausannoise, alors qu’il dépensait sans compter pour aménager sa maison, notamment de toiles de peintres de la région (Alfred Chavannes, Edmond Bille ou Charles Parisod).



«Il voulait sans doute récupérer une partie de son investissement.» Aujourd’hui, les amateurs d’art ne sont plus prêts à dépenser autant pour un peintre suisse, indique-t-il. Même si Bocion reste assez stable, et qu’Hodler et Vallotton prennent l’ascenseur.



Si la maison Piguet a poussé l’estimation vers le bas – «on en attend un peu plus», admet Bernard Piguet –, c’est aussi parce que le tableau a été mis en vente il y a peu. «L’exclusivité a ainsi disparu.» C.CO.



