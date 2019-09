À vouloir trop rassembler, les activistes ont manqué le coche

La réussite s’est jouée à un rond-point près… Vendredi, la grande manifestation en faveur du climat a manqué son objectif principal, le blocage du giratoire de la Maladière, pour une poignée de mètres. Récit d’une manifestation où les cafouillages, du côté des forces de l’ordre comme de celui des activistes, auront servi la cause autant que mené dans une impasse.

Pour frapper un grand coup, le mouvement Extinction Rebellion (XR) a été rejoint dans la voie de la désobéissance civile par la Grève du climat, la Grève féministe et le Collectif pour une Alternative. Un basculement vers un mode d’action illégal décidé «après l’échec des négociations avec le Conseil d’État dans l’élaboration du Plan climat vaudois» et conçu pour marquer les esprits. «Une nécessité», justifient les activistes d’une même voix.

«Les activistes ont toujours respecté ce qu’ils annonçaient»

L’objectif affiché, défiler avant d’occuper trois ponts de la capitale, le pont Chauderon, le Grand-Pont et le pont Bessières, était en réalité un coup d’esbroufe pour induire en erreur les forces de l’ordre. Il semble avoir fonctionné. «Sans vouloir paraître trop naïfs, nous relevons que les activistes ont toujours respecté ce qu’ils annonçaient, lâchait Sébastien Jost, porte-parole de la police de Lausanne, vendredi matin, devant la gare. On verra bien ce qui se passe.»

Autour du communicant, vers 10 heures, environ 3500 personnes commencent peu à peu à se rassembler. Moins de trente minutes plus tard, le cortège autorisé s’élance en direction des pyramides de Vidy, où la manifestation devait initialement prendre fin. Groupée, organisée, la foule avance comme un seul homme jusqu’au rond-point que surplombent les multinationales du tabac. Où la situation bascule.

Long face-à-face

Avenue de Rhodanie. Ceux qui s’en tiennent au parcours annoncé tournent en direction du lac. Les plus radicaux suivent la voie de la désobéissance civile et continuent vers l’autoroute. L’absence de leader et l’organisation horizontale prônée par les militants interdisent tout mot d’ordre. Jusqu’alors compact, le cortège se divise. Ils le payeront cher.

Dans un premier temps débordée, la police profite de ces hésitations pour se réorganiser. Et interrompre le défilé non sans difficulté. À moins de 100 mètres du rond-point de la Maladière, les lignes se figent, le bras de fer commence. Après une courte trêve où policiers et activistes se regardent en chiens de faïence, Olivier Botteron, commandant de la police municipale, brise poliment la glace. «Vous avez dix minutes pour quitter les lieux si vous ne voulez pas être identifiés.»

«Ce qui est légal, c’est d’assurer un avenir à nos enfants»

Les près de 500 manifestants restants profitent du calme avant la tempête pour clamer leurs revendications: neutralité carbone d’ici à 2025, désinvestissement total des énergies fossiles et création d’assemblées citoyennes à tous les échelons. Jusqu’alors bon enfant, le face-à-face se crispe. Assis parmi les manifestants, Jacques Dubochet et le chercheur en sciences de l’environnement Dominique Bourg, ardents défenseurs du climat, légitiment l’action en cours. «Ce qui est légal, c’est d’assurer un avenir à nos enfants», lance le Prix Nobel de chimie.

D’abord attentiste, la police coupe court à l’ambiance festive qu’ont voulu imposer les grévistes du climat et passe à l’action. Les participants sont évacués un à un, portés à bout de bras et même dans une brouette par les agents. Qui, sous-estimant la situation, pensent avoir fait le plus dur. «On ne tiendra pas jusqu’à 19h30. Est-ce que ça vaut la peine de finir au poste?» doute un bloqueur en première ligne. Subitement, derrière lui, ses camarades cernés trouvent une échappatoire et filent vers le centre-ville au pas de charge.

Déstabilisée, la police ne peut choisir entre déloger les uns et poursuivre les autres. S’ensuit un jeu du chat et de la souris auquel la gendarmerie, invisible jusque-là, est obligée de participer.

Totalement désorganisés, les activistes courent à l’aveugle et se rapprochent de la gare. Pressée par les forces de l’ordre, une bonne partie s’engouffre dans un cul-de-sac, marquant la fin de la cavale sur fond de sirènes hurlantes. 16h30, retour au calme et à la circulation.

La police doit s’adapter

Au final, la convergence espérée n’aura pas totalement pris, la mobilisation du jour n’ayant pas causé de perturbation significative. Quant à Extinction Rebellion, d’ordinaire bien organisée, elle fait les frais de cette volonté d’avoir voulu ratisser trop large. «Les autres mouvements ont participé au blocage, qui a réuni plus de monde que la semaine dernière sur le pont Bessières. Mais certains avaient des réserves quant à l’idée de bloquer la Maladière. La désobéissance civile doit se développer petit à petit», se défend un proche du mouvement. La motivation du jour – alerter l’opinion publique – est atteinte et de nouvelles opérations sont à prévoir, glisse le jeune homme.

À l’heure du bilan, la police municipale de Lausanne annonce avoir contrôlé l’identité de 75 personnes. «Quarante-huit autres ont été interpellées, dont une pour violences sur fonctionnaire, précise Antoine Golay, porte-parole. Comparée à ce que nous avons connu avec Extinction Rebellion, la situation a un peu évolué. Nous devons nous adapter à leur manière de faire, c’est un défi.»