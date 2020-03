L’accueil parascolaire va doubler à Prilly d’ici 2030

L’accueil parascolaire va faire un bond en avant à Prilly ces prochaines années. Dans un préavis très largement adopté la semaine dernière par le Conseil communal, la Municipalité se fixe pour objectif d’augmenter de 20 à 40% son taux de couverture des besoins en places d’accueil, sans compter l’apport des accueillantes en milieu familial. À Lausanne, qui fait figure de bon élève, ce taux est actuellement de 50%.

Depuis l’ouverture des premiers APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) en 2015, Prilly a atteint 152 places d’accueil. Mais cette offre ne suffit déjà plus.

«La demande a explosé. On ne s’attendait pas à ce qu’elle soit aussi importante», observe Anne Bourquin Büchi, municipale socialiste en charge de l’Enfance. Selon elle, cela s’explique autant par l’arrivée de nouveaux habitants que par le fait que la population s’est mise à utiliser davantage les structures existantes.

La Ville prévoit de créer un peu plus de huit postes équivalents plein-temps, ce qui représentera des charges annuelles de 149'000 francs dès le budget de cette année. Les années suivantes, ce chiffre sera porté à 437'000 par an. Des crédits d’un montant total de 190'000 francs ont en outre été accordés pour aménager, meubler et agrandir des structures existantes.

À l’horizon 2025, ces mesures doivent permettre de créer près de 100 places d’accueil en APEMS et UAPE (unité d’accueil pour écoliers). Il restera alors quelques dizaines de places à créer pour atteindre un taux de couverture de 40%. Entre 2025 et 2030, la Ville comptera sur l’ouverture prévue de deux écoles primaires, notamment un établissement intercommunal dans le futur quartier de Malley.

Alors que les montants en jeu sont importants et que l’augmentation des dépenses sociales a souvent fait débat au sein du Conseil communal, ce préavis a été largement adopté par les élus et même salué par le PLR.

«L’évolution de la société fait que presque tout le monde reconnaît l’utilité de l’accueil parascolaire aujourd’hui, sans clivage gauche-droite», se réjouit Anne Bourquin Büchi.