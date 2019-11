Äta amène les saveurs nordiques à Lausanne

Pour ceux qui aiment la cuisine du monde, et qui sont lassés de manger asiatique, libanais ou indien, la cuisine nordique a débarqué à Lausanne. Äta, autrement dit «manger» en suédois, a ouvert ses portes en octobre à l’avenue de Rumine avec de quoi allécher aussi bien les curieux que ceux qui ont déjà voyagé ou vécu à Copenhague, Oslo ou Stockholm.

Au menu, et au sommet de l’originalité, on trouve les très traditionnels smørrebrøds danois, des tartines de pain de seigle légèrement fermenté agrémentés de généreuses garnitures. Plus connu, le gravlax, saumon à la suédoise mariné au sel et au sucre, côtoie d’autres curiosités déclinées en une carte principale, une carte pour le brunch (samedi et dimanche), un plat du jour et même des plats à l’emporter.

Des saveurs nordiques pas trop marquées

Sur le papier, on pouvait craindre que les saveurs nordiques déroutent en étant trop marquées. Il n’en est rien. Les trois sortes de gravlax proposées (en entrée à 22 fr., en plat à 36 fr. et en trio à 39 fr.) jouent plutôt sur les associations de saveurs, avec des marinades aux herbes et épices, à la betterave et cardamome ou à l’aquavit et agrumes, le tout accompagné de sauces plutôt originales elles aussi.

Comme les autres plats, et le décor lui-même, les smørrebrøds (11 à 17 fr. pièce) font honneur au design nordique. Là encore, les saveurs restent sobres, au point que la rémoulade est presque trop timide pour être vraiment danoise. Enfin, la carte du samedi et du dimanche permet de bruncher autrement, avec — en plus des classiques — de très bonnes crêpes norvégiennes à la confiture d’airelles (12.50 fr.), des œufs Bénédicte au saumon (avec salade, 23 fr.) ou encore des escargots à la cannelle suédois (les kanelbullar, 4 fr.).

Äta relève joliment le défi de faire voyager, tout en se limitant à des produits suisses (même le saumon vient des Grisons) préparés «maison». L’escapade et les principes ont toutefois un prix, et même si deux smørrebrøds (pour un total de 30 fr.) caleront la plupart des estomacs, à midi, pour 23 fr., le plat du jour semble un peu léger.