«L’agitateur» de Morrens condamné puis gracié

«Existe-t-il quelqu’un dans ce canton qui peut me dire s’il est normal qu’un élu qui a pris publiquement position contre un projet puisse ensuite présider le bureau électoral communal lors d’un vote sur ce même objet?» Cette question, Denis Lambelet se la pose depuis un peu plus d’une année. Précisément depuis le 15 juillet 2018, jour où ses concitoyens ont confirmé, par 230 oui contre 205 non, une décision de leur Conseil communal. En l’occurrence, celle d’accorder un crédit complémentaire de 1,77 million de francs pour construire une salle polyvalente attendue depuis… 2005. Un projet que Denis Lambelet juge au-dessus des moyens financiers de sa Commune (nos éditions du 3 avril et des 13, 16 et 20 juillet 2018).

Sachant que le bureau électoral détient le pouvoir de valider ou pas les bulletins de vote, ce citoyen particulièrement actif – il a déjà réussi à faire voter deux fois les Morrennais sur ce projet de salle et une fois sur une hausse d’impôts – n’a pu s’empêcher d’avoir des doutes en découvrant le résultat serré du référendum qu’il avait obtenu (25 voix).

Pour obtenir une réponse à sa question, Denis Lambelet a écrit au préfet du Gros-de-Vaud, Pascal Dessauges, en utilisant notamment une formule qui questionnait la probité du président du bureau électoral. Mais à la place de la réponse espérée, il a été condamné quelques mois plus tard pour diffamation, ledit président ayant porté plainte contre lui.

Ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, Denis Lambelet s’est retrouvé le 30 octobre dernier devant un juge à Yverdon, qui l’a gracié. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais l’homme a fait recours. «Je suis très étonné que tant pour ma condamnation que pour la levée de celle-ci, je n’ai pas reçu les motivations de la justice. Or, pour moi, la vraie question n’est pas celle de savoir si j’ai diffamé quelqu’un dans un e-mail adressé à une seule personne. Ce que j’aimerais savoir est: est-ce que le préfet avait le droit de transmettre mon e-mail au président du bureau et, surtout, est-ce que ce dernier avait le droit de présider le bureau électoral après avoir fait partie des signataires d’un tous-ménages distribué dans la commune avant le vote et qui contenait de surcroît, selon moi, des informations erronées?» Suite au prochain épisode…