L’an 1 de Beaulieu SA

Une chatte n’y retrouverait pas ses petits. Par sa taille, sa gestion, ses activités, Beaulieu manque souvent de lisibilité. En y ajoutant les crises, il devient difficile de comprendre qui fait quoi. Par ailleurs, des sommes faramineuses d’argent public ont été investies dans le site à de nombreuses reprises ces trente dernières années.

Fait le plus récent, la Ville de Lausanne a injecté 36 millions au capital d’une nouvelle société anonyme, créée pour remplacer la Fondation de Beaulieu. Depuis le 1er janvier, celle-ci a passé la main à la SA, qui a repris à son compte tous les engagements en cours: crédits bancaires, contrats de travail, de mandats, etc. «La trentaine de collaborateurs, représentant 25 équivalents temps plein (ETP), ont tous accepté le changement d’employeur. Les conditions sont exactement les mêmes», explique le directeur général, Nicolas Gigandet. À terme, Beaulieu SA devrait comptabiliser 30 à 35 ETP.

«Quand je suis arrivé à la fondation fin 2017, il y avait vingt collaborateurs et une quarantaine de mandataires permanents, poursuit Nicolas Gigandet. Plusieurs des tâches que ceux-ci assumaient, tels l’entretien du patrimoine, l’appui aux événements, ont été internalisées. Idem pour les fonctions dirigeantes, à commencer par la mienne. En plus de la direction des congrès et manifestations, nous avons aujourd’hui une directrice financière, un directeur immobilier et la directrice du théâtre, précédemment engagée par la société d’exploitation du théâtre et désormais intégrée à Beaulieu SA. On est revenu à quelque chose de plus raisonnable. Le recours à des mandats externes se conçoit pour des missions temporaires.»

La fondation reste propriétaire des bâtiments jusqu’à sa dissolution, qui interviendra d’ici à quelques mois, une fois ses comptes bouclés. Le patrimoine immobilier sera alors transféré à la SA avec effet rétroactif au 1er janvier, précise le directeur. C’en sera alors fini de cette fondation, au cœur du scandale qui a éclaté peu avant Noël 2017. Les autorités vaudoises et lausannoises accusaient alors son secrétaire général Marc Porchet de gestion déloyale, entre autres. Le Ministère public a rendu un non-lieu l’été dernier, décision qui fait l’objet d’un recours (lire encadré).

Le conseil d’administration de Beaulieu SA se restreint pour l’heure à trois personnes: Emmanuel Bourquin, chef du Service financier de Lausanne, Denis Décosterd, un vieux routier de la com de la Ville aujourd’hui conseiller de la Municipalité, et Nicolas Gigandet lui-même. Y entrera bientôt le syndic Grégoire Junod, qui sera l’unique politicien, et d’autres personnes. «J’espère instaurer le nouveau conseil au complet au mois de mars, commente le syndic socialiste. L’idée est d’intégrer des gens qui ont des compétences dans l’immobilier, le droit, le tourisme, les affaires.» Fini, donc, l’aréopage d’élus miliciens qui avait prévalu aux manettes de la fondation.

La nouvelle SA a désormais sous sa responsabilité les activités qui se déroulent dans le palais, mais aussi dans les halles sud. Elle assurera la location du futur restaurant, en construction à l’angle sud-est du palais. Le théâtre lui aussi en travaux est sous sa houlette, alors qu’il était auparavant géré conjointement avec la société Opus One. «Opus One viendra toujours au théâtre. Mais sans être associé à sa gestion et sans exclusivité, comme c’était d’ailleurs le cas avant», dit Grégoire Junod.

Des chantiers à la pelle

Les grands travaux du théâtre seront achevés à fin 2021, mais Beaulieu n’en aura pas fini avec les chantiers. La Ville, propriétaire des halles nord et du front Jomini, attend pour février ou mars une étude à ce sujet. «Un mandataire privé va nous proposer des schémas de développement en lien avec des investisseurs intéressés», résume Grégoire Junod. Si le front devrait rester ouvert sur le palais, avec une prolongation potentielle des halles sud et nord en sa direction, des constructions en terrasses végétales depuis le bois de Beaulieu sont envisagées. «Lors des discussions avec les gens du quartier, c’était un élément qui séduisait beaucoup», souligne le syndic.

Cette mutation qui complétera les grands travaux du lieu pour le rendre pleinement opérationnel prendra un peu moins de dix ans. «À certains égards, on aurait pu choisir de fermer le site trois ans pour le rouvrir une fois l’ensemble des transformations terminées, concède Grégoire Junod. Mais ça aurait été des investissements délirants.» Les années de fonctionnement partiel du lieu vont donc se prolonger. Nicolas Gigandet appelle à la patience. «L’objectif est que la SA puisse couvrir ses charges d’exploitation et l’entretien courant du site avec les loyers, les revenus du théâtre, des manifestations, congrès, parking, etc. Mais pour avoir une exploitation qui tient la route, avec un équilibre, il faudra du temps et des exercices qui ne sont pas biaisés par des circonstances extraordinaires comme le chantier du théâtre.»

Pour Grégoire Junod, le vrai test de cette énième tentative de faire quelque chose de Beaulieu se réalisera avec l’arrivée du M3 à l’angle de Jomini. Horizon: 2028. «Ça changera tout. Ce plateau est aujourd’hui un peu surélevé, enclavé. Personne ne s’y balade. Il peut devenir un centre de quartier avec de l’activité commerciale, économique, sportive, culturelle. Il sera à un transbordement de l’aéroport de Genève ou des grandes gares de Suisse. Et à un ou deux arrêts de métro des Plaines-du-Loup et ses 10'000 habitants et emplois. Vous savez, on y est vite, à 2028.»