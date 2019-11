Les archéologues 2.0 font revivre le patrimoine virtuel

Ça ressemble à un ordinateur, avec une unité centrale et un écran. Mais son but n’est pas de faire du traitement de texte ou de surfer sur le Net. L’aquarium virtuel Fish Life permet une seule chose: admirer des poissons multicolores pendant de longues heures, et ce sans lever le petit doigt pour les nourrir. Présenté au Japon en 1999 par le fabricant de consoles de jeu Sega, ce programme ludique et interactif est depuis tombé dans l’oubli, la faute à un retentissant flop commercial. Grâce au Musée Bolo, il vient de renaître dans les sous-sols de l’EPFL.

Robin François est l’une des chevilles ouvrières de ce projet inédit pour l’institution, jusqu’ici surtout connue pour sauvegarder les anciens ordinateurs. Avec Fish Life, elle s’essaie pour la première fois à la préservation d’un patrimoine informatique virtuel, qui a lui aussi des histoires à raconter. En effet, au-delà de son côté un peu absurde, ce programme-là est un véritable ovni. Il provient d’une collection de quelque 2500 objets cédée au Musée Bolo en 2009 par Bruno Bonnell. Ce dernier est plus connu aujourd’hui en tant que député français sous l’étiquette de La République en marche, mais il était autrefois le patron de deux très gros éditeurs de jeux vidéo, Infogrames et Atari.

«En explorant le Fonds Bonnell, nous nous sommes attachés à identifier avant tout les pièces les plus uniques, mais aussi les plus fragiles, celles qui risquent de disparaître», raconte Robin François. Sur le marché de l’antiquité, Fish Life pourrait rapporter environ 5000 francs, mais pour le Musée Bolo il raconte surtout une page d’histoire de l’informatique. Doté d’une commande vocale et d’un écran tactile pour faire réagir les poissons, c’était un produit de luxe destiné à épater les clients des hôtels et des restaurants. «C’était une manière assez emblématique du Japon des années 1990 et 2000 de dire «Achetez-vous un aquarium qui n’a pas besoin d’entretien.»

Le défi de se réinventer

Depuis le début du projet, en 2018, faire renaître Fish Life a demandé des centaines d’heures de travail aux bénévoles du Musée Bolo. Car il ont fait bien plus que réparer une machine en panne. Il fallait aussi trouver le moyen de faire fonctionner le logiciel sur d’autres appareils. «Nous avons eu l’aide de tout une communauté en ligne, d’étudiants et même d’un collectionneur passionné de consoles Sega en Valais», détaille Robin François, qui s’est, quant à lui, consacré aux recherches documentaires.

Le résultat de ce travail se découvre depuis ce printemps, non pas au Musée Bolo, sur le campus de l’EPFL, mais sur un site internet créé spécialement. Robin François explique qu’une telle mise en ligne, pour le grand public, n’avait rien d’anodin, car les entreprises qui créent des logiciels sont très jalouses de leur propriété intellectuelle. «Nous avons préféré demander l’autorisation de Sega, même s’il y avait un risque que tout notre travail passe à la poubelle.» L’accueil a pourtant été favorable, ce qui a surpris plus d’un passionné d’informatique. «Pour un tel logiciel, il n’y a plus d’enjeu économique, même ni notre site permettrait de le copier», analyse Robin François.

Cette expérience a été menée alors que le Musée Bolo est loin d’être serein quant à son avenir. L’an dernier, un projet de déménagement à Bussigny a tourné court et le paiement du loyer des locaux où est stockée sa collection de plus de 5000 objets n’est assuré que jusqu’en 2021. Afin d’intéresser les donateurs et les pouvoirs publics, le musée est condamné à se réinventer. «On ne peut plus se contenter d’être un espace d’exposition. Le projet Fish Life a été un déclencheur et on sait maintenant qu’on a les compétences pour faire un travail de préservation.» Après ce galop d’essai, le Musée Bolo a déjà d’autres projets et pourrait s’intéresser aux collaborations méconnues entre les fabricants de consoles japonais et de grands noms de l’horlogerie suisse à la fin des années 1990. «Nous sommes en train de prendre des contacts pour voir s’ils sont prêts à raconter cette histoire, glisse Robin François, sans donner plus de détails. En tout cas, avec un tel projet, nous serions pleinement dans notre rôle de raconter un pan d’histoire de l’informatique dans une perspective suisse.»

Plus d'info: segafish.museebolo.ch