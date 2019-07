Athletissima délocalise la perche féminine au Flon

C’est un spectacle de grande hauteur qui attend le public au Flon ce jeudi en fin de journée, de 18 h à 20 h. Près de 5 mètres pour être précis. C’est qu’Athletissima a décidé de délocaliser l’épreuve de saut à la perche féminine dans le quartier branché lausannois, une épreuve comptant pour la Diamond League.

C’est mercredi que les installations ont été montées sur l’esplanade du Flon. Avec un challenge de taille: aménager une piste d’élan totalement à niveau. «Cette place n’est pas plate du tout. Elle présente un dévers important. Ce n’est pas facile», témoigne Jean-Claude Progin, responsable du montage. Une dizaine de personnes ont été mobilisées, dont six militaires. «La piste d’élan aura 40 mètres, le minimum imposé pour des compétitions internationales», poursuit Jean-Claude Progin. Une fois la sous-structure posée, une structure en tartan est venue la recouvrir.

Le public est attendu au Flon dès 18 h. La compétition commencera à 18 h 30. Dix concurrentes sont en lice, dont la Grecque Katerina Stefanidi, championne olympique en 2016 à Rio, championne du monde, double championne d’Europe et dont le record personnel est de 4,91 mètres. S’élancera aussi la Cubaine Yarisley Silva, elle aussi championne du monde et vice-championne olympique à Londres en 2012. Deux Suissesses s’élèveront dans les airs également: Nicole Büchler de Macolin, dont le record personnel est de 4,78 mètres, et Angelica Moser, championne olympique de la jeunesse en 2014 et championne du monde juniors. Son record personnel est établi à 4,61 mètres. Le record du monde du saut à la perche féminin est actuellement détenu par la Russe Yelena Isinbayeva en extérieur avec 5,06 mètres, et par l’Américaine Jennifer Suhr en salle avec 5,03 mètres. (24 heures)