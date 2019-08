Au Café des Bouchers, Malley en chair et en os

«C’est un endroit mythique. Tout le monde connaît le Café des Bouchers!» Comment expliquer l’alchimie qui existe entre l’incontournable troquet de Malley et ses nombreux habitués? Jacques Wullschleger est l’un d’eux et il n’a pas d’autre réponse. À 9 h du matin, l’ancien journaliste sportif boit son café en noircissant un petit carnet. Il savoure une retraite active sans quitter les terres du Lausanne Hockey Club, dont la nouvelle patinoire s’apprête à ouvrir ses portes tout près de là. «C’est mon quartier général ici. J’adore travailler au bistrot.»

Des travailleurs de tout poil, le Café des Bouchers en a vu défiler depuis sa création en 1941. Il était là avant même la construction des abattoirs de Malley, dans les années 40, mais son histoire et son nom leur sont éternellement liés, même s’ils ont fermé en 2002. «À l’époque des abattoirs, le café ouvrait à 4 heures du matin pour les ouvriers qui faisaient les trois-huit. Aujourd’hui on ouvre à 6 heures, mais on peut toujours commander son filet de bœuf.» Graziano De Luca a repris l’adresse en 2003 et s’est depuis fait le conservateur de cette institution. Une mission qui prend tout son sens avec la transformation future de la friche industrielle qu’est Malley en un vaste quartier d’habitations et de bureaux.

Lénine

«On va être une île au milieu de tout ce qui va se construire. La seule chose qui m’inquiète est que l’on ne garde pas la mémoire du quartier.» Avec lui, ça ne risque pas. Au fil de la conversation, il sort son téléphone pour appeler l’ancien propriétaire du bâtiment, qui en a une bonne à raconter: «À l’époque où Lénine était à Lausanne, il a loué une chambre dans une petite maison qui se trouvait dans la cour», assure notre homme au bout du fil.

Des souvenirs, il y en a par brassées. On les trouve accrochés sur les murs rouges du bistrot, où Graziano De Luca a fait encadrer d’anciennes photos du quartier et de ses inconditionnels au large sourire. Mais il n’y a pas que les légendes et les clichés. Les anecdotes aussi ont la vie dure, grâce au bouche à oreille. Avec une équipe de collègues des Services industriels de Lausanne, Jürg vient depuis 20 ans prendre sa pause-café aux alentours de 9 h, et pourtant: «Pas plus tard qu’hier soir, on m’a raconté qu’autrefois, certains employés des abattoirs venaient avec deux morceaux de viande: un pour la patronne et l’autre pour qu’elle leur prépare une assiette.»

Une entrecôte aux aurores

Les temps changent, évidemment. Pour commander une entrecôte aux aurores, les bouchers ont d’abord cédé leur place aux noctambules. Mais eux aussi ont changé leurs habitudes. «Je l’ai fait une ou deux fois en sortant de boîte, mais pas depuis des années!» sourit Roger, un collègue de Jürg. Reste les travailleurs très matinaux, comme Jeannot et ses trois collègues, qui enchaînent les travaux de conciergerie dans les environs: «On a un job physique, alors on aime se mettre quelque chose de solide dans le coffre le matin.» Sur la table, de grandes tasses de café, des ramequins et un sandwich au jambon qui pourrait nourrir deux fois son homme.

«J’aime ce mélange entre les artisans qui viennent en camionnette et les cols blancs, mais c’est vrai que les deuxièmes sont de plus en plus nombreux», observe Graziano De Luca. Une évolution de la faune locale que Jacques Wullschleger a aussi eu l’occasion d’analyser: «Maintenant, on voit parfois les urbanistes qui planchent sur le futur quartier de Malley faire leurs séances ici. Ils assemblent des tables pour y étaler leurs plans.» Le travail encore. Si ce n’est qu’au Café des Bouchers, il s’acoquine parfois avec le plaisir. Technicien dans une grande entreprise de construction, Aurélien Aletru n’est pas le seul amateur de hockey à bien connaître les lieux. Il sort d’un rendez-vous sur le chantier de la patinoire, alors il profite de prendre le café, mais ce n’est pas un habitué du matin. «Les soirs de matches, c’est le quartier général de la profession. Plusieurs entreprises ont des abonnements au LHC. C’est ici qu’elles emmènent leurs clients.» Papa d’un jeune fan de hockey, il ajoute: «On vient aussi en famille, manger la fondue.» La fondue? Il n’est pas le seul à le dire, il paraît qu’il n’y a pas que la viande qui vaut le déplacement.