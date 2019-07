Au Conseil de Lausanne, qui sont les plus batoilles?

Johann Dupuis décroche la palme. L’indépendant de gauche, à lui seul, occupe 6,2% du temps de parole total des conseillers communaux lausannois. Philipp Stauber, membre du PLC (dissident de l’UDC), arrive en deuxième position, avec 4,9%. Et c’est le socialiste Benoît Gaillard qui complète le podium en parlant 4,7% du temps.

Voilà quelques-uns des résultats que livre la grande statistique réalisée par le coprésident des Verts, Benjamin Rudaz. Depuis le 15 janvier, il a profité du minuteur à temps de parole installé par le président du Conseil pour prendre des notes. Les données sont récoltées durant les séances publiques, visibles en vidéo sur internet. Et peuvent donc être reproductibles et vérifiables par chacun. Elles couvrent les douze séances et demie de début 2019 qui se sont tenues à l’Hôtel de Ville de la Palud, le mardi soir.

Les élus accueillent généralement bien la démarche de leur collègue (lire encadré). Même si, ici ou là, on questionne la véracité des chiffres. Benjamin Rudaz garantit qu’il a agi en toute bonne foi. Les chiffres sont à la disposition de l’ensemble des élus.

Il dit s’être lancé dans cette entreprise «très fastidieuse», dans un but bien précis. «En cette année de grève des femmes, nous voulions faire ça dans une perspective d’égalité femmes-hommes», souligne-t-il. Mais sa récolte lui a permis d’aller plus loin. De façon générale, cinq élus sur cent s’octroient 26% du temps de parole total, et on monte à 41% avec cinq élus supplémentaires. Les interventions des conseillers communaux durent en moyenne deux minutes, mais il y en a eu 78 de plus de cinq minutes.

Elles offrent une photographie du monopole du crachoir. Que ce soit pendant de longues minutes ou très fréquemment. Le plus souvent les deux: nombre de ceux qui ont le plus parlé ont une petite tendance à s’étaler.

À l’autre extrême, certains brillent par leur silence. Des cent personnes choisies par les Lausannois pour les représenter, treize n’ont pas pipé mot en plénum depuis le début de l’année. Dans ce domaine, ce sont les socialistes majoritaires qui battent le record, avec sept élus muets.

Et ce ne sont d’ailleurs pas eux qui parlent le plus, bien qu’ils soient largement les plus nombreux. Ils ont même tendance à parler moins que ce qu’une représentation parfaite les autoriserait. Alors qu’ils détiennent 33% des sièges du Conseil communal, ils ne s’octroient que 19,3% du temps de parole.

Municipales plus bavardes

C’est sans compter deux des trois municipaux PS. Car Florence Germond et Grégoire Junod se révèlent, chacun dans leur style, plutôt causants. Le syndic a décroché le record de l’intervention la plus longue: 25 minutes au sujet de Beaulieu. L’un des plus longs débats de ce début d’année. C’est d’ailleurs ce type d’interventions qui le caractérise: moins souvent mais plus longtemps. Florence Germond, avec les thèmes phares de la mobilité et des finances, intervient plus régulièrement que lui. Et se retrouve de justesse avec un plus haut temps de parole que son collègue (18,2% contre 17,8%). Ils sont tous deux coiffés au poteau par l’écologiste Natacha Litzistorf. À l’Exécutif, c’est elle qui parle le plus souvent et le plus longtemps, à un cheveu, avec 18,3%.

Petits partis, grands discours

Vincent Brayer, chef de groupe PS, ne s’étonne pas du faible temps de parole de son parti. «Nous faisons attention à ne pas monopoliser. Nous nous organisons au préalable pour savoir qui s’exprime en premier, puis il y a le deuxième front. Mais il ne faut pas exagérer.» La discipline socialiste tranche avec la liberté de ton (et souvent de vote) de toutes les autres formations, surtout à droite.

Les Verts sont le groupe politique le plus proche d’occuper autant de temps que d’espace en plénum, puisqu’ils sont 17 et atteignent 17,1% du temps de parole. Autres groupes au résultat similaire: le Centre (6 sièges, 6,7% de la parole prise) et le PLR (21 sièges, 20,3%).

Les extrêmes de l’échiquier politique font, eux, dans l’excès. Ils semblent compenser leur faible représentation en demandant le plus souvent à s’exprimer. Et en parlant plus longtemps. Dans ces deux catégories, c’est l’UDC (+6,1%) qui bat tout le monde, talonnée par le PLC. Pour Valentin Christe, membre de cette formation, rien d’étonnant. «Les petits, pour exister, n’ont d’autre choix que de s’exprimer en plénum.» Même son de cloche du côté de Johann Dupuis. «Cela veut dire qu’on fait bien notre boulot. Soit de faire entendre une voix différente des propositions de la majorité.»

Ténors et spécialistes

Chaque groupe a son type de bavard. Ce sont généralement les «gradés» qui tiennent le crachoir. Mais il y a aussi les spécialistes – autoproclamés ou non – des thèmes qui provoquent à coup sûr de longs débats: la sécurité, la mobilité ou les finances par exemple. Ou encore ceux qui ne peuvent s’empêcher de donner leur avis, tout simplement. Quitte à répéter des arguments déjà prononcés par d’autres.

Chez les Verts, le co-chef de groupe Daniel Dubas et le coprésident Xavier Company parlent souvent et en moyenne le plus longtemps parmi leurs collègues de parti. Au Parti socialiste, en termes de fréquence de prise de parole, le chef de groupe Vincent Brayer est devancé par l’ex-président du parti, Benoît Gaillard. Et son successeur, Denis Corboz, pointe au 5e rang de son parti. À droite, l’électron libre Guy Gaudard, qui n’a aucune «fonction» officielle, est l’une des plus fréquentes batoilles du Conseil et il détient le record au PLR. Devant le chef de groupe Matthieu Carrel. Celui-ci a en revanche davantage tendance à s’étaler.

Mais personne n’égale Marie-Thérèse Sangra pour ce qui est de parler longtemps une fois son micro ouvert: le 21 mai, la Verte a gratifié ses collègues d’une tirade de 19 minutes 25. Ce qui lui offre aussi la palme de la durée moyenne des interventions.

Femmes moins bavardes

Ce record battu par une femme ne doit pas occulter la réalité: les conseillères communales parlent généralement moins que leurs collègues masculins. Alors qu’elles représentent 36% de la totalité des élus, elles n’occupent que 26% du temps de parole total. Bien placée au sein des socialistes (3% du temps de parole du Conseil communal), Anne-Françoise Decollogny n’est pas surprise. «Je dirais que les femmes prennent la parole quand elles connaissent le sujet. Les hommes ont moins de complexes à affirmer des opinions sur des sujets qu’ils connaissent mal.» Elle appelle les autres femmes à davantage «oser». «Je leur dis toujours: on fait de la politique pas pour défendre notre domaine, mais par intérêt pour les autres domaines!» Françoise Piron, élue PLR spécialiste des questions de genre, pointe autour du 30e rang pour ce qui est de la fréquence et de la durée de ses interventions.

Elle abonde dans le sens de sa collègue. «J’aimerais qu’avec ces chiffres il y ait une réflexion dans chaque groupe. Et j’aimerais aussi qu’on puisse aller plus loin. Par exemple pour voir combien de femmes démissionnent durant la législature pour raisons familiales.»

Aucun groupe ne parvient à la parité. Le Centre donne lieu à une surreprésentation des femmes. Elles parlent proportionnellement plus que les hommes. Il faut dire que Sandra Pernet (PDC) et Graziella Schaller (Vert’libérale) sont des figures du plénum. Le plus égalitaire est le Parti écologiste. Avec 40% de temps de parole pour les femmes. «Ce n’est pas suffisant, déplore Benjamin Rudaz. D’autant que nous sommes le groupe le plus féminin.»

Le plus gros monopole masculin de la parole revient à Ensemble à Gauche (POP + SolidaritéS + Indépendants). Cette formation compte 5 femmes sur 11 mais voit la parole être utilisée à 91,2% par des hommes. Principalement Johann Dupuis (indépendant), mais aussi Pierre Conscience et Claude Calame (tous deux membres de SolidaritéS). «C’est problématique, concède Johann Dupuis. Et souligne à mon avis la question de qui se sent le plus compétent pour parler dans cette arène publique. Nous devons faire un travail interne et inciter à davantage prendre la parole.»

Jean-Luc Chollet, de l’UDC, recordman du nombre d’interventions, va dans le même sens. «Dans mon groupe, il n’y a pas grand monde et je passe des heures à étudier les préavis. Comme paysan, je suis le seul, à droite, à avoir de vraies opinions à faire valoir sur les questions qui se rapportent à la Lausanne verte.» Ce type de classement, craint-il, peut être culpabilisant pour ceux qui n’osent pas parler. «Il faut avoir le cuir épais, pour s’exprimer! Parce que c’est courir à chaque fois le risque de se faire ramasser. On ne peut pas dire que ce soit l’empathie qui domine, au Conseil de Lausanne.» L’élu ajoute non sans humour qu’il n’est aucunement surpris de faire partie des grands parleurs: «Ma femme me le dit tout le temps et me fait des retours sur mes interventions après chaque séance du Conseil!»

Une analyse selon le genre au Grand Conseil

Lors de leurs préparatifs en vue de la création d’un groupe thématique sur la question féminine , les députées se sont interrogées sur le temps de parole des femmes et des hommes au Grand Conseil. Plusieurs avaient le sentiment que les élues s’exprimaient moins que les hommes, en proportion. Le parlement cantonal compte 47 femmes sur un total de 150 élus (31%). Un comptage a été organisé avec l’équipe du bulletin du Grand Conseil sur huit séances entre le 5 février et le 2 avril 2019. Il en ressort que les femmes parlent un peu moins d’un tiers du temps, ce qui correspond à leur représentation au sein de l’hémicycle. Le nombre de leurs interventions suit la même proportion.

Députée du groupe PDC-Vaud Libre, Circé Fuchs précise que les relevés ne comprennent pas l’expression des cheffes de groupes (2 sur 7 en février et mars), vu le caractère programmé de ces interventions. Par ailleurs, ils ont été opérés sur deux mois antérieurs aux premières réunions des femmes du Grand Conseil, afin de ne pas créer de biais. Si le résultat démontre que les élues ne sont pas à la traîne ni dans leurs prises de parole, ni dans leur temps de parole, le «groupe F» a déjà réfléchi aux moyens de faire entendre davantage les élues pour s’approcher de la part réelle des femmes dans la société (51%).

La socialiste Sarah Neumann plaide, par exemple, pour que chaque députée garde cette question en tête et contribue à construire un esprit féminin collectif dans le parlement. L’idée de valoriser systématiquement la parole d’une préopinante, au-delà des clivages politiques, pourrait faire son chemin. Ces «rebonds» encourageraient une motivation des unes en faveur des autres et finiraient par élargir la place des femmes au plénum, comme dans les commissions. Lise Bourgeois

Vers une limitation du temps de parole?

La statistique élaborée par les Verts lausannois fait écho à un problème qui chicane les élus depuis longtemps: l’ordre du jour qu’ils ne parviennent pas à faire diminuer. Rappelons que les séances sont «doublées» depuis des années, tant il y a du pain sur la planche.

Depuis le printemps 2017, une commission planche sur un nouveau règlement pour mieux cadrer les débats et tenter d’agir sur ce programme qui semble infini. Au cœur de la réflexion réside l’idée de limiter ou non le temps octroyé à chacun des 100 élus pour s’exprimer. Durant l’année écoulée, le président écologiste Valéry Beaud a tenté de diminuer la durée des discussions et des soirées. Mais agir sur l’ordre dans lequel les élus traitent les différentes thématiques ou objets n’a pas réglé le problème, de son propre aveu. Pour la plupart des élus, la seule solution réside dans une limitation stricte. La commission qui va modifier les règles du jeu s’est déjà réunie une vingtaine de fois. Et c’est désormais certain: une proposition de restreindre la durée des interventions – des conseillers communaux uniquement – se dessine. La Municipalité consulte actuellement le projet. Viendront ensuite les groupes, puis un passage au Service des communes devra être effectué. Dans les petits partis, on avertit déjà être «hostiles à une limite trop rigide».

La nouvelle mouture du règlement devrait être prête «avant la fin de la législature», dit-on. Pour l’heure, rien n’est arrêté mais plusieurs élus susurrent que leurs prises de parole pourraient être fixées à trois minutes au maximum. Ce qui ferait rentrer Lausanne dans la normalité: elle est en effet une des seules grandes villes de Suisse à ne pas couper le micro lorsque des élus tirent en longueur. Les plus petits organes pourraient aussi s’y mettre.

En parallèle de ces réflexions, l’équipement technique de la salle du Conseil communal fait aussi l’objet de réflexions. Et de tous bords, l’idée de se doter d’un système qui permettrait de générer des statistiques liées aux activités du Conseil communal séduit. Benjamin Rudaz, qui a réalisé manuellement la saisie des données durant six mois, avoue qu’il doute qu’il ait le courage de rempiler. Sans compter qu’une prise en main du bureau officiel du Conseil en rassurerait certains quant à l’exactitude des chiffres avancés. CI.M. (24 heures)