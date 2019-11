L'Auberge de Beaulieu doit retoucher sa carte

Trop chère, l’Auberge de Beaulieu? Des voix se sont fait entendre après la réouverture du restaurant, critiquant des prix jugés trop élevés et l’absence de propositions pour enfants. Les autorités (propriétaires des lieux) avaient pourtant précisé que l’adresse devait être familiale et «abordable».

La municipale Natacha Litzistorf a rencontré les gérants début octobre pour un bilan, sept mois après l’inauguration qui a suivi des grands travaux. Elle leur a fait part de «petits points corrigeables».

Des «prix compétitifs»

«Les plats du jour seront un brin plus variés au long de la semaine, indique l’élue Verte. Et même si je trouve les prix compétitifs, il y a encore un effort à faire sur certains plats du jour (ndlr: proposés le plus souvent à 22 fr. actuellement).»

Rappelons que la Ville a investi 150'000 fr. dans la rénovation de cet établissement tombé en désuétude.

Natacha Litzistorf a aussi demandé aux patrons un effort de clarté dans la description des plats, aux intitulés parfois obscurs. «Les produits allergènes seront mieux notifiés», ajoute la municipale, qui verra à nouveau les gérants fin novembre pour faire le point.

«Le lieu fonctionne bien»

Ces derniers se sont toujours dits ouverts aux critiques. Ils ont intégré cet été une proposition enfant à petit prix après avoir eu vent des commentaires sur ce point. On trouve désormais sur la carte du poulet servi avec des «frites locales» pour 10 francs. «Globalement, ce lieu fonctionne très bien, juge Natacha Litzistorf. Il y a une belle collaboration avec la Collection de l’art brut et c’était l’objectif.»

La politique des établissements de la Ville implique un «suivi», estime-t-elle. «Nous avons fait des remarques à d’autres restaurants. Je n’aime pas trop, par exemple, que nos vins soient cachés alors que l’on demande de mettre à l’honneur les produits de la Ville.»