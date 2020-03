Balades et conférences avec le Parc du Jorat

La vie du castor vous intrigue ? Vous aimeriez apprendre à reconnaître les champignons comestibles ? Ou à identifier les oiseaux en fonction de leurs chants ? Tout cela et beaucoup d’autre choses seront possibles grâce aux vingt-trois balades et neuf conférences et projections composant le programme d’activités 2020 du projet de Parc naturel périurbain du Jorat. La liste complète est le formulaires d’inscription sont désormais disponibles sur le site www.jorat.org. A noter également que la désormais traditionnelle fête Festi’Jorat se déroulera le samedi 16 mai de 10jh à 17h à l’Abbaye de Montheron.

Soutenu par deux tiers des voix du Conseil communal lausannois, ce projet de mise en réserve d’une surface forestière de 40 hectares au Nord de Lausanne continue d’avancer en parallèle. La décision de classement de la zone centrale devrait être mise à l’enquête ce mois encore et sera suivie par le dépôt de demande de labellisation par le Canton auprès de la Confédération. L’objectif est toujours de pouvoir célébrer la naissance du parc au 1er janvier prochain.