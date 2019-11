Barrage vert aux immeubles de Rovéréaz

Ils disent n'avoir «jamais vu une telle union sacrée». Cinq ONG environnementales, des riverains, le Mouvement pour la défense de Lausanne et les Verte.e.s lausannois.es avaient donné rendez-vous, jeudi matin, au pied des gabarits plantés dans la campagne de Rovéréaz, à proximité du château Fallot. Là où doivent être érigés trois immeubles, dont la mise à l'enquête vient de s'achever et contre lesquels ils ont tous fait opposition (au total, la Ville en a reçu dix).

Du côté des ONG, il y a le WWF Vaud, Helvetia Nostra, Pro Natura Vaud, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et l'ATE Vaud. Tous répètent leur aversion pour «un projet destructeur pour la nature et l'environnement [...] qui profiterait uniquement à une poignée de privilégiés». Pour rappel, il est question de 18 logements répartis en trois bâtiments, d'un parking souterrain et d'une place de jeux.

L'une des dernières campagnes de la Ville

La liste des griefs détaillés remplit huit pages. Sans être exhaustif: non-conformité au plan partiel d'affectation, non-prise en compte de l'inscription à l'inventaire fédéral ISOS, rupture de l'unité paysagère, atteintes à la faune et à la flore ainsi qu'aux terres agricoles, suppression d'un espace de délassement, problème d'accessibilité en transports publics ou encore incitation à la mobilité individuelle (42 places de parc pour 18 logements). Bref, les opposants fustigent «la destruction d'un poumon vert adoré des Lausannois et de l'une des deux dernières campagnes de la ville, avec celle de l'Hermitage qui est déjà bien grignotée». A noter qu'une pétition actuellement munie de plus de 4500 signatures sera transmise le 26 novembre à la Municipalité.

«Il y a les considérations juridiques, bien développées ici, mais aussi l'objectif politique, ajoute Xavier Company, coprésident des Vert.e.s lausannois.es. Nous avons l'occasion de dire stop avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'il faudra indemniser, nous verrons alors qui doit le faire entre la Ville et le Canton, mais il faut du courage politique plutôt que de laisser ce projet en mains des tribunaux.» Référence claire à la forêt du Flon, l'exemple à ne pas suivre souvent convoqué par les Vert.e.s dans ce dossier. Eux demandent que le terrain soit rendu inconstructible, «en cohérence avec les objectifs environnementaux de la Ville».