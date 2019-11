Bô Noël dans le TOP 5 des meilleurs marchés en Europe

Le Père Noël n’a pas oublié les petits souliers de Bô Noël, l’organisateur du traditionnel marché de fin d’année à Lausanne. À une semaine du lancement de la manifestation qui soufflera ses cinq bougies, le magazine britannique «Decanter» place en effet Bô Noël dans le top 5 des meilleurs du genre en Europe, avec Berlin, Copenhague, Strasbourg et Vienne. Montreux n’y figure pas. «Nous ne sommes pas en concurrence, mais complémentaires», tient à assurer Florian Schmied. Le directeur ne boude toutefois pas son plaisir. «En à peine quelques années d’existence, il s’agit d’une sacrée reconnaissance.»

C’est que Bô Noël ne cache plus ses ambitions internationales. «Nous visons le public des marchés de Noël, dont les Italiens, qui en sont très friands. Depuis que nous existons, les hôteliers ont enregistré une hausse globale des nuitées de l’ordre de 10% en décembre. Ce n’est pas que le fait de Bô Noël, mais nous y contribuons sans doute en partie», explique Florian Schmied. En 2018, le marché affichait 350'000 visiteurs. À titre de comparaison, celui de Montreux qui fête ses 25 ans cette année, en revendiquait 550'000.

C’est la Fondation pour le commerce lausannois (ex-City Management) qui a confié la destinée du marché de Noël à Bô Noël, structurée en société à responsabilité limitée. Trois entités la composent: Trivial Mass, agence de communication événementielle codirigée par le même Florian Schmied, MM-event pour le montage des infrastructures, et Chalet Lausanne pour la location des emplacements. La Fondation pour le commerce lausannois finance Bô Noël à hauteur de 65'000 francs. L’Association Lausanne Noël (Lausanne Tourisme, Payot, GastroLausanne, Terre Vaudoise) apporte encore 160'000 francs dans la corbeille, dont 40'000 de subvention communale. Pour boucler son budget, qui se monte à 1,32 million cette année, Bô Noël doit donc mobiliser tous ses lutins.

Un budget déficitaire

«Nous avons commencé l’aventure avec un budget de 500'000 francs. À chaque édition, il augmente environ de 25%, à la faveur notamment de nouveaux partenaires qui nous rejoignent. Bientôt, il nous faudra déléguer des tâches, comme le montage des chalets», anticipe Florian Schmied. Leur location justement… À environ 3000 francs le chalet, c’est l’un des postes qui rapporte le plus: 177'000 francs en 2019. Mais le domaine qui procure le plus de recettes, cela reste la commission que Bô Noël encaisse sur les ventes de boissons et de nourriture, estimée entre 20 et 24%. On parle d’un demi-million de francs de recettes en 2019. Reste que, pour la première fois de son histoire pourtant, Bô Noël sera dans le rouge: la perte estimée est de 37'000 francs. «Bô Noël augmente notre stress et diminue notre qualité de vie, mais toute l’équipe croit en ce projet fédérateur où tout le monde se retrouve», confie le directeur. Qui pour l’heure n’a qu’un regret: il n’y a toujours pas un seul vendeur de décorations de Noël au marché.