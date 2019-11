Le Bô Père Noël jettera l’ancre sur une place Centrale illuminée

Onze heures approchent, le bateau aussi. Sur le débarcadère de la CGN, un attroupement attend un passager très spécial. On aperçoit sa silhouette dressée sur la barque La Savoie. L’invité d’honneur de cette traversée Évian-Ouchy est une sculpture de 2 tonnes et demie, pour 10 mètres de haut: le Père Noël des Flottins. Créé en 2018 par l’artiste Tiene Vanly, il s’apprête à faire ses premiers pas à Lausanne. Dans quelques minutes, l’arrivée de ce bonhomme de bois scellera le nouveau partenariat entre le Bô Noël lausannois et le fabuleux village des Flottins, à Évian.

Depuis treize ans, des centaines de créatures de bois flotté enchantent les rues d’Évian durant la période des Fêtes. Elles sont fabriquées par des artistes, écoles, particuliers et associations locales. Cette année, la manifestation présentera 600 sculptures et proposera de nombreux ateliers gratuits et spectacles pour enfants.

Célèbre en Haute-Savoie, cet événement est encore méconnu sur la rive suisse du Léman. «Même si nous avons beaucoup de demandes, c’est extrêmement rare que nous prêtions l’une de nos pièces, explique Alain Benzoni, l’inventeur du village des Flottins. Mais là, nous avons dit oui tout de suite!» C’est un symbole d’ouverture qui offre une belle visibilité au fabuleux village.

De son côté, le directeur du Bô Noël, Florian Schmied, a vu dans cette association une chance de rappeler les valeurs de sa manifestation, qui fêtera cette année sa 5e édition: «Le Bô Noël n’est pas qu’un marché. On a envie de laisser une plus grande place à l’art pour que ce soit avant tout un événement culturel, où les gens font des découvertes.»

Une bonne idée, puisque sur Facebook, plus de 750 personnes s’étaient dites intéressées par l’amarrage de l’homme de bois, de ses biches et cerfs. Au final, plusieurs dizaines d’adultes et enfants sont au rendez-vous, emmitouflés dans des doudounes et bonnets. Ravis, les deux organisateurs espèrent que cette rencontre saura aussi souligner l’aspect écologique et local des événements, puisque le bois provient pour la plupart de Suisse, depuis l’embouchure du Rhône.

La barque s’est approchée, on distingue ses mâts verts, sa coque noire et surtout son imposant voyageur. Après une longue traversée, le géant se laisse admirer. Les smartphones se lèvent pour le photographier, tandis que quelques jeunes spectateurs se faufilent entre les jambes de leurs parents. Ils s’approchent d’une biche de bois, maintenant à portée de main. On commente la sculpture et deux petites filles affirment qu’elles ne croient plus au Père Noël, avant d’être rappelées et de rentrer se réchauffer à la maison. Petit à petit, les autres les imitent.

Florian Schmied et Alain Benzoni s’attablent au Lacustre, d’où ils ont une vue imprenable sur leur grand protégé. Ils expriment le même désir de tisser un lien entre Évian et Lausanne afin d’attirer des touristes locaux et européens: «Le marché de Montreux, Bô Noël et les Flottins, ce sont des offres complémentaires et très proches les unes des autres. C’est une occasion parfaite pour passer un week-end dans la région, qui a un énorme potentiel», s’enthousiasme Florian Schmied.

Tout à l’heure, le Père Noël sera démonté et emmené à la place Centrale, nouveau lieu clé des marchés du Bô Noël. Il y sera stocké, remonté et illuminé, avant d’être dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture, le 20 novembre prochain.