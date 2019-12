Le budget de Prilly sauvé du régime sec

Le budget 2020 de la Commune de Prilly affichera un déficit de 2,37 millions de francs et une marge d’autofinancement de 471000 francs. C’est ce qu’a finalement acté le Conseil communal, réuni lundi soir pour sa dernière séance de l’année. Dans sa première mouture du budget, la Municipalité espérait présenter un tableau plus riant, avec un excédent de charges d’un peu moins de 1,8 million de francs et une marge d’autofinancement d’environ 1 million. C’était compter sans l’abaissement du taux d’impôt, de 73,5 à 72,5 points, voté par le plénum en novembre, une décision qui avait entamé une partie des revenus espérés par l’Exécutif.

Coupes refusées

Lundi, la Municipalité a dû défendre une nouvelle fois sa planification financière. Préoccupée par la situation de la Commune et par une augmentation des charges de 2,66% par rapport au budget de l’année précédente, la Commission des finances (COFIN) a en effet proposé deux amendements représentant des coupes d’un montant de 730000 francs. Tous deux ont été refusés par le plénum. Le premier demandait de réduire de 1,5% les charges sur le poste «Autorités et personnel», soit d’un montant de 253000 francs. Le deuxième impliquait une réduction de 8% des charges du poste «Biens, services et marchandises», à hauteur de 480000 francs. Dans les deux cas, fait inédit, la COFIN laissait la Municipalité libre de choisir où tailler.

«Ce sont des remèdes de cheval qui, comme dirait Molière, risquent de tuer le patient plutôt que le guérir», a défendu à la tribune le municipal en charge des Finances Antoine Reymond. Il a été entendu, mais au prix de votes serrés. Le budget, lui, a été adopté par 39 voix sur 60 élus présents. «La RIE III a entraîné une baisse brutale de nos revenus fiscaux, mais nous ne pouvons pas l’absorber d’un coup d’un seul», relève Antoine Reymond, qui plaide pour une remise sur pied progressive de la Commune. «L’impôt sur les personnes physiques devrait s’améliorer grâce aux futurs habitants de Malley et les rentrées fiscales des personnes morales évolueront d’ici deux à trois ans, notamment avec les développements annoncés par SICPA au sud de la commune.»