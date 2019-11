Le budget de Renens vise le maintien des prestations

«Année après année, nous maintenons nos prestations, sans reculer. Et on y arrive!» Jean-François Clément, syndic de Renens et en charge des Finances de la Ville, propose pour 2020 un budget qui ressemble aux précédents: déficitaire, mais satisfaisant dans une Commune qui reste dotée de peu de moyens.

L’excédent de charges est annoncé à 4,8 millions de francs, après prélèvement sur le fonds de réserve, qui reste doté de quelque 11,8 millions de francs. Avec 817'000 francs, la marge d’autofinancement sera modique, même si elle double par rapport au budget 2019.

Encore une fois, en tablant sur des investissements chiffrés à un peu plus de 23,2 millions de francs pour 2020, la Ville devra en principe recourir à l’emprunt. Les comptes de ces dernières années avaient toutefois affiché une marge d’autofinancement largement positive, contrairement aux prévisions, notamment du fait du retard du projet de tram. Il pourrait en aller autrement en 2020 avec la concrétisation d’autres projets importants.

Le total des charges brut s’élève à 122,6 millions de francs, et tient notamment compte de la création de 17,2 postes équivalents plein-temps, dont la plupart seront affectés à un nouvel accueil de jour pour l’enfance. La Ville a par ailleurs décidé de maintenir l’ensemble des excursions et sorties scolaires, qui ne pourront plus être mises à la charge des parents. Il lui en coûtera environ 200'000 francs.

Le budget de Renens bénéficiera notablement de la reprise des coûts de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (Avasad) par le Canton, à hauteur de 2 millions de francs. Quant à la baisse d’impôt de 1,5 point consentie pour 2020 afin de compenser la hausse de 1,5 point de l’impôt cantonal, elle prive la Ville d’environ 690'000 francs seulement.