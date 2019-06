C'est officiel: on peut piquer une tête à la Jetée de la Compagnie

Soleil de plomb et effluves de crèmes solaires… Difficile d’imaginer une journée plus parfaite pour ouvrir une brèche dans le lac. Les autorités lausannoises ont inauguré mardi la nouvelle zone de baignade de la Jetée de la Compagnie, face aux deux buvettes saisonnières. Deux cent vingt mètres de long sur trente, délimités par un cordon de bouées jaunes.

Sur le deck en bois de la Jetée, l’appel du large se fait sentir. Une jeune femme prenant le soleil n’a pas attendu que le ruban officiel soit coupé pour arpenter le ponton, ignorer l’échelle et sauter la tête première dans le Léman… à quelques centimètres du panneau signifiant l’interdiction de plonger.

Pierre par pierre

La profondeur des eaux n’est pas garantie et la zone n’est pas surveillée. Pas de quoi effrayer les fidèles de la Jetée, qui se sont passés pendant des années d’autorisation et d’infrastructure pour piquer une tête depuis les rochers. Un plaisir qui était toléré, à défaut d’être licite.

Les baigneurs jouissent donc désormais d’un accès en règle au lac. Aménager cette passerelle de huit mètres de long enjambant les rochers n’a pas été une mince affaire, relève le municipal de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand (au bout du ponton sur la photo). «Travailler sur les digues comporte des contraintes insoupçonnées.» Il a fallu déplacer les grosses pierres immergées pour planter les pieux, puis recréer un enrochement pour assurer la protection de la digue. Deux semaines de chantiers pour un budget de 80 000 francs.

À quelques mètres de là, la buvette Le Minimum applaudit des deux mains, tout comme Lucas Girardet de l’association I Lake Lausanne, qui tient la Jetée de la Compagnie. «Enfin une reconnaissance de l’impact de ce lieu sur Lausanne et la vie du bord du lac!» Il réclame à la Ville un accès à l’eau depuis… 2015. «On ne pensait pas que ce serait si compliqué.»

Pierre-Antoine Hildbrand non plus, apparemment. Il espérait ouvrir cette zone de baignade à la fin de l’été dernier. L’installation a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique. Il a surtout fallu attendre le feu vert du Canton, indispensable quand on touche aux rives du Léman.

Une analyse en règle de l’État a confirmé que ces nouveaux aménagements n’ont aucune influence sur la faune et la flore lacustres. La qualité de l’eau est aussi garantie; elle serait égale à celle de la plage de Bellerive. Des tests seront régulièrement effectués pour s’assurer de sa salubrité, assure la Ville. «Cette zone de baignade contribue à l’appropriation des rives par les Lausannois, relève avec satisfaction Pierre-Antoine Hildbrand. Et c’est un amuse-bouche.»

«Plus simple» à Ouchy

L’élu fait référence à son projet de petite plage dans le Vieux-Port d’Ouchy, devant la statue de la Vierge du Lac. Il faudra patienter jusqu’en 2020 pour profiter de la plateforme en bois menant aux 400 m2 réservés aux baigneurs. Le temps de franchir les mêmes étapes administratives que celles qui ont précédé l’ouverture de la zone de baignade de la Jetée. «Cela devrait être plus simple, note Pierre-Antoine Hildbrand. Ici, il n’y avait rien, alors que ce lieu à Ouchy a déjà une affectation spécifique.» En attendant, c’est un nouveau loueur de pédalos qui prendra ses quartiers à Ouchy dès la mi-juin. (24 heures)