Le calvaire de deux Vaudoises bloquées au Maroc

«L’ambassade de Suisse est fermée et nous n’arrivons à joindre personne. Les informations nous parviennent au compte-gouttes et les vols que nous réservons sont systématiquement annulés.» Chloé, 23 ans, et sa sœur devaient rentrer ce week-end d’un séjour au Maroc. La décision de Rabat de supprimer les liaisons aériennes avec une vingtaine de pays, dont la Suisse, a tout chamboulé. Transformant une escapade idyllique en cauchemar. Et ces deux Vaudoises domiciliées dans la région lausannoise ne sont pas une exception.

Des Suisses, «par centaines dans certains pays», sont actuellement coincés aux quatre coins du monde, d’après Berne. Qui leur demande de s’organiser pour rentrer. «On ne voit pas la fin du tunnel», confiait Chloé, mardi depuis l’aéroport de Marrakech où elle a patienté de nombreuses heures. Les deux sœurs sont arrivées dans le royaume chérifien lundi dernier pour des raisons professionnelles. «Cela fait trois jours qu’on navigue à vue et cela commence à nous coûter très cher: plus de 2000 francs de plus que prévu.»

De nombreux touristes suisses sont bloqués à l’aéroport de Marrakech. Deux Vaudoises décrivent des scènes de cohue: « Les gens se bousculent et se pressent aux guichets. On veut partir! » cc. @AmbSuisseMaroc #COVID19 #coronaInfoCH #coronavirus Via @24heuresch pic.twitter.com/dAEl57zBBU — Antoine Hürlimann (@AHurlimann) March 17, 2020

Sur Twitter, l’ambassadeur Guillaume Scheurer dit partager les inquiétudes de ses compatriotes: «Mes collègues et moi travaillons pour organiser des vols et répondre à vos angoisses légitimes. Il y a encore des vols. Continuez de suivre les sites des compagnies aériennes et celui de l’ambassade.» Pas suffisant, regrettent les deux sœurs. «Nous sommes frappées par une mesure inattendue et nous devons nous débrouiller toutes seules. C’est la cohue générale.»

1/2 Je remercie celles & ceux qui ont posé des questions. J’essaie de répondre au max. Gérant seul ce compte, je vous prie d’excuser si certains n’ont pas reçu de réponses. Celles en notre possession figurent toutefois sur le site Ambassade ou vous sont adressées via Travel Admin — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) March 17, 2020

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assure être en contact avec les autorités marocaines: «Cela a nécessité des démarches politiques. Cet engagement a porté ses fruits et dès mardi, au moins cinq vols affrétés par des compagnies basées en Suisse peuvent être effectués au départ de Marrakech. Des vols supplémentaires sont prévus dans le courant de la semaine.» Informées par nos soins, les deux Vaudoises se sont ruées à un guichet pour tenter d’obtenir un billet sur un des nouveaux vols. Avec succès. «Nous serons soulagées lorsque l’avion aura décollé, pas avant, insiste Chloé. Et j’espère que les compagnies qui ont annulé nos billets nous rembourseront.»

De son côté, le DFAE rappelle qu’en situation de crise, les ressortissants suisses à l’étranger «doivent s’informer sur la situation actuelle, notamment par le biais des médias, des communications des autorités locales, des sites internet». Il est également attendu que les personnes concernées entreprennent des démarches pour trouver des solutions (hébergement, changements de réservation, alternatives). Les ressortissants suisses ne peuvent pas revendiquer le droit à un départ organisé d’une zone de crise. La Confédération peut apporter un soutien dans la mesure de ses possibilités et selon le principe de proportionnalité.

Renseignements pris, les deux sœurs ont finalement pu quitter le Maroc. Elles devaient atterrir mardi soir à Zurich.