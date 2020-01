Le camping de Vidy lance sa mue verte

Au pied du nouveau siège du Comité international olympique (CIO), tout de métal et de verre dressé vers le ciel, le camping de Vidy étale ses infrastructures d’un autre temps jusqu’au bord du lac, sur 45'000 m2. «À titre personnel, je tiens à conserver cette forme de tourisme qui s’adresse à une frange de la population qui a aussi le droit de voyager et de séjourner dans un endroit idyllique», assure Natacha Litzistorf (Les Verts), municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture.

Construit en 1967, l’endroit est authentique, pour ne pas dire dans son jus. Raison pour laquelle les autorités ont décidé de lui faire prendre un virage résolument écolo. L’analyse du camping que fait la Municipalité est d’ailleurs sans appel. Elle parle de bâtiments «vétustes» et d’infrastructures «dans un état primitif».

Les barbelés enlevés

Des travaux ont déjà été entrepris. Les toits de certains bâtiments ont ainsi été végétalisés, comme ceux des parties communes ou de la réception à l’entrée. Dans le mouvement, le portique, que ne renierait pas Patrick Chirac, grand habitué du Camping des Flots Bleus, a perdu ses drapeaux un brin surannés qui flottaient au vent. Que les habitués se rassurent: ils seront prochainement de retour.

Les haies qui délimitent le périmètre ont aussi été épaissies, les transformant en barrières plus naturelles et plus dans le nouvel esprit des lieux. Un travail a encore été apporté à l’entrée sud du camping lausannois, du côté du restaurant. Les barbelés, peu avenants, ont été enlevés et le grillage a été changé. Natacha Litzistorf: «Le maillage d’un grillage, cela peut sembler anodin, mais un écrin aussi beau mérite justement qu’on s’attarde sur ce genre de détails.»

Quatorze places supprimées

Le prochain coup de vert prévu, c’est la disparition de l’actuel parking en bitume de 19 places à l’entrée du camping. Le projet a été soumis à l’enquête publique à la fin de l’année dernière. Signe des temps: il n’a soulevé aucune opposition. Dans le détail, quatorze places de parc seront purement et simplement supprimées et cinq seront redimensionnées, dont une pour les personnes à mobilité réduite.

«Nous garderons quelques places liées directement à l’utilisation du camping, notamment pour les clients qui viennent s’annoncer à la réception à leur arrivée», explique la municipale. Un redimensionnement rendu plus facile depuis la mise en service de la ligne de bus 24, surnommée la ligne olympique, qui dessert désormais le bas de la ville avec un arrêt à une centaine de mètres du camping. De nouveaux arbres seront plantés sur l’espace libéré, pour compenser les peupliers abattus dans le parc du Bourget voisin.

D’autres travaux d’«écologisation» du camping restent à réaliser. Ils concernent la perméabilisation des sols, la place de jeu ainsi que la mise à niveau des sanitaires communs. «Certains pourraient avoir des velléités de faire autre chose qu’un camping, sur ce vaste terrain idéalement situé au bord du lac. Avec ces aménagements, l’idée est d’affirmer notre choix et de donner le ton», assure Natacha Litzistorf. C’est grâce à un crédit-cadre, voté par le Conseil communal, que le camping se métamorphose. Il se monte à 1,875 million de francs.