Des casseurs s'en prennent au collège de Grand-Vennes

Une annexe du Collège de Grand-Vennes, à Lausanne, a servi de terrain de jeu à des vandales, le week-end du 16 au 17 novembre dernier. Alors que l’établissement primaire et secondaire Isabelle-de-Montolieu traîne encore la réputation d’être difficile, l’événement n’a pas manqué de susciter son lot de rumeurs, certaines évoquant un bâtiment saccagé, de nombreuses vitres brisées et même des portes arrachées.

Directeur de l’école, Jean-Daniel Conus dresse un tableau bien moins apocalyptique: «J’ai eu très peur quand j’ai appris la nouvelle, mais au final les dégâts se sont révélés mineurs. Le matin même tout était remis en ordre.» Selon lui, sur les 20classes que compte le bâtiment touché, seules cinq ont été visitées. «On parle d’une vitrine brisée, de trois graffitis injurieux qui ne visaient personne nommément, d’une horloge cassée et de deux ordinateurs renversés.» Il ajoute que des bouteilles d’alcool et des restes de nourriture ont été retrouvés dans le local de nettoyage.

Les échos de personnes présentes le lundi suivant ce week-end agité corroborent plutôt cette description, mais une plainte n’en a pas moins été déposée par la Ville de Lausanne, propriétaire des bâtiments, et une enquête est actuellement en cours. «Il a fallu déplacer des élèves pendant l’intervention de la police scientifique. C’est sans doute ce qui a créé un peu d’émoi», analyse Jean-Daniel Conus, ajoutant que c’est la première fois qu’il arrive le matin pour constater que les locaux ont été visités.

Pas plus de déprédations

Si l’événement est ponctuel de par son ampleur, il apparaît toutefois que, depuis quelques mois, le collège subit des vitres brisées à intervalles réguliers. «Les déprédations visent souvent les établissements par séries, observe David Payot, municipal en charge des Écoles. Cette fois-ci, c’est à Isabelle-de-Montolieu, mais cela a aussi été le cas sur d’autres sites et dans d’autres quartiers.» Conseillère d’État en charge de la Formation, Cesla Amarelle relève quant à elle qu’il n’y a pas d’augmentation de ce type de déprédations dans les écoles du canton. «Elles ont malheureusement toujours existé.»

Contactée, la police ne dit pas si les auteurs ont été identifiés et rien n’indique à ce stade qu’il s’agisse d’élèves. «Il est impossible de faire le lien entre ce qui s’est passé et le climat de l’établissement. S’il a eu mauvaise réputation, cela remonte à plusieurs années», estime Jean-Daniel Conus. «J’espère que cela ne créera pas tout un pataquès, renchérit quant à elle Carole Barraud Vial, représentante des parents d’élèves au sein de la commission d’établissement. De cet épisode, je retiens que les élèves ont été bien pris en charge et cela nous satisfait.»

Suite à cet événement, les salles de classe ont été équipées de détecteurs de mouvement qui déclenchent l’allumage des lumières. D’autres mesures sont en discussion avec la Ville de Lausanne, propriétaire des bâtiments. Aucun changement n’est toutefois prévu au niveau des mesures socio-éducatives. «Nous continuons le travail que nous effectuons déjà», conclut Jean-Daniel Conus.