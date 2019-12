Cent mille prières tibétaines ont résonné face aux Alpes

Politique et théologie créent un froid avec le dalaï-lama

Le bouddhisme est pratiqué en Suisse par 0,5% de la population, selon les statistiques de la Confédération. Dans le canton de Vaud, le centre tibétain Rabten Choeling du Mont-Pèlerin est l’une des douze communautés bouddhistes recensées en 2018 par le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC).



Réparties en trois différents courants du bouddhisme, elles comprennent notamment des communautés de traditions vietnamienne et thaïlandaise. Pas moins de six d’entre elles sont toutefois de tradition tibétaine, du courant vajrayana.



«L’essor du bouddhisme en Suisse coïncide avec un fort afflux de réfugiés tibétains dans les années 60, commente Eva Marzi, coauteure du recensement du CIC. C’est ce qui peut expliquer que la moitié des centres bouddhistes du canton sont tibétains, alors qu’il s’agit d’une tradition plus minoritaire dans le monde. Comparés à d’autres lieux de culte bouddhistes vaudois, ce ne sont toutefois pas toujours les plus fréquentés aujourd'hui.»



Le centre Rabten Choeling a été fondé en 1977 par Guéshé Rabten Rinpoché, un maître alors proche du dalaï-lama, établi jusque-là dans un monastère près de Zurich, le premier du genre en Suisse. Anne Ansermet, fille du chef d’orchestre Ernest Ansermet, a contribué à ce qu’il choisisse les bords du Léman pour y créer une communauté.



Aujourd’hui, les relations entre le centre du Mont-Pèlerin et le dalaï-lama ne sont toutefois plus au beau fixe. L’explication résiderait dans une controverse théologique concernant une divinité vénérée au Mont-Pèlerin, mais désavouée par le maître spirituel des Tibétains.



Helmut Gassner, l’un des moines, évoque quant à lui des tensions propres à la communauté tibétaine. «Nous sommes un centre religieux et nous refusons de prendre position sur le plan politique, même si l’on nous dit «si vous n’êtes pas pour nous, vous êtes contre nous», défend-il.