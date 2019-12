Plutôt que des ceps, parrainez une barrique!

Vingt ans de promotion

Les Jomini ont toujours des propositions pour leurs clients. Tout a commencé par la proposition des Trois Ceps à Saint-Saphorin. Pour 340 ou 400 francs, on devient propriétaire de trois ceps pendant quatre ans, avec certificat, on reçoit leur production annuelle et on est invités à une dégustation et à une visite de cave avec trois personnes de son choix.



En 2005, la grêle a durement touché Lavaux et le domaine de quatre hectares. Constant décide de vendre des bouteilles du millésime 2004 à 100 francs, avec la garantie de recevoir un carton du même vin millésime 2006, histoire de se faire une trésorerie. «Je pensais en vendre 100, j’en ai placé 750, une vraie histoire de fidélité.»



En 2009, voici Eco-Lavaux, un vin à l’étiquette genre consommation énergétique, avec une bouteille venue de Saint-Prex, un carton fabriqué à Moudon, une étiquette non blanchie au chlore et un bouchon d’aggloméré. Plus local, tu meurs. D’autant que 1% de la vente était reversée à une association. «On a un peu arrêté mais on va s’y remettre.»



Constant Jomini a également suivi les cours pour être labellisé Œnotourisme vaudois et collabore avec Montreux Riviera.



Sophie, elle, a sorti le Jomini Event, un ensemble de deux, quatre ou six bouteilles portant un chiffre à choix qui peut rappeler un anniversaire ou une date importante personnalisable.



Tout ça pour travailler aujourd’hui avec 80% de clientèle privée et 20% de restaurant, sans passer par les grossistes. Et le domaine travaille en famille, avec les parents et les beaux-parents qui donnent un coup de main, avec le retour des deux fils encore en formation viticole.