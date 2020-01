Cerné, l'hôtel de l'Ours émeut les défenseurs du patrimoine

Le Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL) regrette «la disparition d’une exception». L’association fait partie des quinze opposants à la démolition partielle de l’Hôtel de l’Ours, situé à la rue du Bugnon 2, à Lausanne, et dont la mise à l’enquête vient de s’achever. Pour permettre la construction d’un immeuble comportant du logement et un commerce, la partie arrière de l’établissement doit en effet être détruite. Celle-ci contient des escaliers et un ascenseur qui ne répondent plus aux normes.

Au-delà de cette perte, c’est la future configuration du secteur qui agace les rétifs puisque le nouvel édifice viendra s’intercaler entre l’Hôtel de l’Ours et un autre bâtiment, prévu sur la parcelle adjacente en remplacement de l’ancienne station-service. Ce second dossier est porté par Bernard Nicod et fait également l’objet d’oppositions.

Une exception sur la place

«À terme, le bas de la rue du Bugnon deviendra donc complètement densifié, avec des immeubles contigus mais non homogènes, déplore François Mercanton, président du MDL. Cela pose différents problèmes, au regard du patrimoine mais aussi du plan général d’affectation.» Pour lui, l’hôtel est «une exception plantée au milieu de la place de l’Ours et donnant une idée de l’aspect qu’elle pouvait avoir par le passé». Le fait d’inscrire ce bâtiment de 1841 dans une lignée d’immeubles modernes lui ferait donc perdre son caractère.

«Certes le bâtiment était isolé mais je ne pense pas qu’il soit prétérité, il sera toujours en tête, bien démarqué et dominera encore la place, observe Ezio Ongari, architecte en charge du projet pour l’atelier Architram. Nous sommes dans une zone d’ordre contigu et séparer les bâtiments n’a pas de sens ici.»

«La seule réalité est économique»

François Mercanton estime que le projet déroge aux articles du plan général d’affectation touchant à l’esthétique, l’intégration et la protection du patrimoine. «C’est toujours le même problème, on pourrait faire mieux mais la seule réalité est économique.» La déléguée au patrimoine de la Ville indique qu’elle n’a pas encore rédigé son préavis tandis que la Municipalité fait savoir qu’elle «n’a pas pris connaissance du projet» et qu’elle «le fera comme toujours en fin de procédure», rappelant tout de même qu’une mise à l’enquête «ne présage rien du tout».

L’Hôtel de l’Ours est en outre noté 3 (objet d’intérêt local) au recensement architectural du Canton. «Nous en tenons compte mais il a déjà été bien transformé. Nous pouvons encore le faire évoluer sachant que l’objectif reste d’en conserver la substance», souligne Ezio Ongari.