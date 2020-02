Chantier «illégal» bouclé au centre de Pully

Un chantier fait jaser au centre-ville de Pully, à quelques mètres de la gare. Des voisins ont alerté les autorités, intrigués par des travaux de rénovation suspects dans un immeuble locatif de l’avenue C.-F.-Ramuz. Le municipal de l’Urbanisme, Nicolas Leuba, qualifie les travaux d’illégaux. Il est très remonté.

«Ce propriétaire peu scrupuleux n’avait pas de permis de construire», indique-t-il. En décembre et en janvier, les autorités pulliéranes ont envoyé aux architectes plusieurs courriers demandant l’arrêt des travaux et rappelant qu’aucun travail ne pouvait être entrepris sans l’accord de la Municipalité. En vain.

«C’est inacceptable. Pas de ça à Pully!» Nicolas Leuba, municipal PLR de l’Urbanisme

La Commune a alors alerté le Contrôle des chantiers de la construction du Canton de Vaud. L’inspection menée début février a conduit à l’évacuation des lieux avec l’intervention de la police. Du travail au noir a-t-il été constaté sur place? L’organisme se refuse à commenter le dossier pour une raison de «protection des données» et confirme qu’une enquête est en cours.

«Oui, il y a des infractions concernant les travailleurs, assure Nicolas Leuba. C’est inacceptable. Pas de ça à Pully!» Le propriétaire juge de son côté qu’il n’a «rien fait d’illégal» et évoque des travaux «de simple entretien: changement du chauffage, peinture et entretien du parquet». Il concède un «oubli» d’avertir les autorités. «C’est un malentendu qui est en train d’être réglé.»

Nicolas Leuba s’insurge: «Qui sait jusqu’où il serait allé dans la rénovation? Bien sûr qu’un permis de construire était nécessaire.» Il qualifie de «rare» ce genre d’infraction sur le territoire communal.

En 2017, le propriétaire avait fait une demande d’autorisation de construire pour rénover et transformer son immeuble. Ont suivi des oppositions et un refus de la Commune. «Il avait finalement décidé de renoncer à son projet, jugé disproportionné, et de retirer sa demande», indique Nicolas Leuba.