Chantiers simultanés à venir sur trois gares du LEB

Tandis que le chantier du futur tunnel du LEB avance mètre après mètre sous l’avenue d’Échallens, les responsables pensent déjà à l’étape suivante de la modernisation de la ligne. Et le morceau qui s’annonce à l’horizon 2022-2023 sera copieux puisqu’il touchera trois gares simultanément, celles de Jouxtens-Mézery, du Lussex et de Romanel.

«C’est le tronçon qui nous pose le plus de problèmes par rapport à notre tenue de l’horaire», explique Elisabeth Canomeras, la responsable des infrastructures de la ligne.

Actuellement, ce secteur ne comporte en effet pas de véritable croisement entre Union-Prilly et Romanel. Cela signifie qu’en cas de problème sur une rame les autres trains sont obligés de patienter aux deux extrémités de ce long tronçon. En plus, avec son miniquai coincé entre deux voies, la gare de Jouxtens-Mézery, au milieu du secteur, est régie par plusieurs règles de sécurité particulières qui peuvent faire perdre du temps.

Réaliser un nouveau croisement

Le premier chantier consistera donc à réaliser un nouveau croisement équipé de deux vrais quais à cet endroit. En remontant la ligne en direction de Bercher, le second chantier se déroulera à la gare du Lussex et sera essentiellement routier: il s’agira en effet de creuser un carrefour à côté de la ligne pour séparer les trafics routiers et ferroviaires. Carrefour où, en passant, aboutira par la suite le fameux «Barreau de la Sauge», cette future nouvelle route cantonale parallèle à l’autoroute.

Enfin, le troisième chantier du LEB est prévu à la gare de Romanel, où il s’agira de supprimer le passage à niveau existant pour prolonger les quais en direction du nord. «Un passage sous-voie sera construit pour les piétons, mais les voitures voulant traverser la ligne devront ensuite passer sous le futur nouveau pont du Lussex», explique Elisabeth Canomeras.

Le but de ces travaux est la mise en conformité des infrastructures à la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), mais aussi de préparer à plus long terme l’introduction de la cadence dix minutes et la circulation des trains à trois éléments.

Afin de minimiser les nuisances pour les usagers, la compagnie prévoit de réaliser plus ou moins simultanément les trois chantiers. «Nous planifierons au maximum les interruptions de circulation des trains durant l’été et nous réaliserons certainement des opérations coups-de-poing qui, même si elles sont coûteuses, réduisent fortement les impacts des chantiers sur la durée», souligne encore le responsable du LEB au sein des TL, Olivier Bronner. La mise à l’enquête des projets est espérée pour la fin de cette année.