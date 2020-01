La chapelle de la gare de Renens va se reconvertir

On passe devant, on la voit de loin, mais rares sont ceux qui y mettent les pieds. La chapelle de la gare de Renens est comme un îlot dans le flot des pendulaires et le train-train des riverains. Depuis longtemps, elle n’ouvre ses portes que le dimanche pour le culte de l’Église évangélique de Renens, qui draine quelques dizaines de fidèles.

Cela pourrait bien changer, sous l’impulsion de la Commune de Chavannes-près-Renens, propriétaire des lieux depuis plus de 50 ans. En novembre dernier, elle a lancé un processus «d’activation» de l’édifice, qui a commencé par une journée portes ouvertes, suivie d’un concert en décembre dans le cadre du festival Les Urbaines.

La troisième étape de cette initiative se déroule tout au long de cette semaine, avec la présence dans la chapelle du collectif d’artistes Plein temps libre, venu spécialement de France. Sa mission: avec un regard neutre, rencontrer les curieux et recueillir leurs impressions afin d’esquisser l’avenir du lieu. Le résultat de ce travail sera présenté vendredi à 18h30 lors d’un événement ouvert à tous.

Lieu de culte ou bistrot?

«Cela fait très longtemps que l’on parle de rénover ce temple, explique Alain Rochat, municipal en charge des Bâtiments. Mais il faut d’abord décider de ce que l’on va y faire, ne serait-ce que pour savoir s’il faut y installer une cuisine. Du projet choisi dépendront les travaux.» Ceux-ci pourraient d’ailleurs s’avérer complexes: la chapelle, qui n’a même pas l’eau courante, est inscrite comme «objet d’importance cantonale» au Recensement architectural vaudois (voir encadré).

Pour la Commune, c’était néanmoins le moment où jamais de sortir ce projet des cartons. De l’autre côté de la place, la gare est en train de subir une refonte complète. D’ailleurs, le potentiel des lieux semble déjà éveiller les appétits. «Depuis que la réflexion a été lancée, nous avons été en contact avec plusieurs acteurs», glisse Alain Rochat. Un brasseur de bières de la région a ainsi suggéré d’en faire son «vaisseau amiral» et l’idée d’une bibliothèque a été évoquée.

Un livre d'or

Un livre d’or installé dans la chapelle donne désormais une idée de ce qu’en pensent les quidams. Certains espèrent un lieu à vocation sociale ou culturelle, entre le café-théâtre et le bistrot, un endroit «où l’on s’arrête en sortant du travail». Mais une poignée d’autres redoutent que la chapelle perde sa vocation première. «Pourquoi vouloir transformer une église pour en faire absolument autre chose qu’un lieu de culte chrétien?» dit l’un des messages.

Le lieu de culte pourrait-il vraiment se reconvertir en bar, laissant sur le carreau les fidèles qui le fréquentent encore? «L’idée n’est pas de les pousser dehors, assure Alain Rochat. Ce qu’on cherche, c’est plutôt à faire entrer plus de gens.» Et pour cela, toutes les stratégies sont ouvertes. «Entre céder les lieux pour un franc symbolique et tout gérer nous-mêmes, nous allons chercher une voie intermédiaire. Il est fort possible que plusieurs acteurs se partagent le lieu, avec une gouvernance qui sera alors à imaginer.»

Un projet régional

Le municipal ne manque en outre pas de rappeler que la Commune a des ressources limitées, non seulement pour rénover le bâtiment, mais aussi pour assurer son animation dans la durée. «Personne ne se soucie de savoir qu’il se trouve sur le territoire de Chavannes. Il faudrait que le projet ait à terme une dimension intercommunale.»

La chapelle de la gare est située en effet pratiquement aux limites des communes d’Écublens et de Renens et pourrait aspirer à devenir un nouveau centre de la vie culturelle de l’Ouest lausannois. «Une des questions est de savoir comment amener de l’urbanité dans le district. Les gens sont encore très tournés vers Lausanne. Comment change-t-on cela?» questionne Jade Rudler, de l’atelier Olga, bureau spécialisé dans «l’activation d’espaces urbains» qui a été mandaté pour encadrer la démarche.