Du chlorothalonil dans l'eau de Bourg-en-Lavaux

Le tous-ménages reçu ce jeudi par les administrés de Bourg-en-Lavaux a donné à l’eau potable un petit arrière-goût chimique. Les dernières analyses sur le territoire communal ont révélé «une concentration de métabolites du fongicide chlorothalonil dépassant la valeur admise par l'Ordonnance fédérale sur l’eau potable», peut-on y lire.

«L’eau reste potable, précise d’emblée Jean Christophe Schwaab, municipal des Eaux. La preuve, cela fait un mois que je suis au courant et j’ai toujours continué à la boire.» L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) indique en effet que les exigences fixées pour l’eau potable sont très élevées en Suisse et que les consommateurs peuvent continuer de boire cette eau sans danger immédiat pour la santé. En revanche, l’office n’exclut pas un effet cancérigène à long terme.

Le seuil de tolérance fixé en août 2019 par la Confédération dans son ordonnance est de 0,1 microgramme par litre pour les métabolites de chlorothalonil. L’eau de Bourg-en-Lavaux en contient 0,569 microgramme. «On n’est pas dans la marge d’erreur, c’est un vrai dépassement», soupire Jean Christophe Schwaab. Un taux «six fois trop élevé» avait poussé le chimiste cantonal fribourgeois à décréter l’eau de Domdidier (Broye) impropre à la consommation en juin dernier. Interrogé, le service du chimiste cantonal vaudois n’explique pas cette différence.

Le Canton de Vaud a alerté ses Communes agricoles en mai 2019. Pas encore dans le rouge, Bourg-en-Lavaux avait alors convoqué ses vignerons pour leur rappeler le plan de zones des sources et leur demander de limiter l’usage de ce pesticide décrié, utilisé depuis cinquante ans dans les grandes cultures, mais aussi dans la lutte contre le mildiou de la vigne.

Depuis le 1er janvier 2020, le chlorothalonil, déjà banni dans l’UE, est interdit en Suisse. Les Communes ont deux ans au maximum pour mettre leur réseau d’eau en conformité. Bourg-en-Lavaux présentera ses pistes dans ce sens au Conseil communal dans quelques mois. Dans le même temps, un recours du fabricant Syngenta contre la décision fédérale trace une voie royale à l’initiative «Eau propre».