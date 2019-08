Comme les voyageurs du LEB, les employés en ont «ras le bol»

Des trains à l’heure, d’autres en retard. Des bus à la place des trains et, depuis dimanche, des bus en plus des trains. C’était déjà le cas depuis un certain temps, mais cela vient de s’accentuer: avant d’utiliser les services du Lausanne-Échallens-Bercher (LEB), mieux vaut anticiper et, surtout, bien se renseigner.

Les usagers souffrent évidemment de cette situation et ne se gênent pas de le crier sur les réseaux sociaux. Mais les employés de la compagnie sont aussi en première ligne. «Il y a du ras-le-bol, de la fatigue et de la déception, confirme l’un d’eux, évidemment sous le couvert de l’anonymat. On essaie toutefois de rester soudés. On est bien conscients qu’on doit tous tirer à la même corde, mais la répétition des problèmes finit par lasser et démotiver.»

Le secrétaire du Syndicat du personnel des transports (SEV), Christian Fankhauser, fait le même constat: «Ils souffrent! Ils ne font que subir, alors qu’ils font tout ce qui est en leur possible pour améliorer la situation.» De quoi enclencher un cercle vicieux: lorsque certains finissent par craquer sous la pression, cette dernière augmente sur les épaules de leurs collègues, qui risquent fort de craquer à leur tour. «Plus que les soucis techniques, nos ressources humaines restent ma grande préoccupation», confirme d’ailleurs Jean-Paul Nicoulin, syndic d’Échallens et membre du conseil d’administration (CA).

Usagers agressifs

Paradoxalement, une partie du problème est due aux autres principales victimes de la situation: les usagers. «Nos employés en contact direct avec la clientèle se font régulièrement interpeller, quand ce n’est pas engueuler, constate le président du CA, Jacques Millioud. Nous devons réfléchir aux moyens de les protéger.» Le secrétaire syndical Christian Fankhauser avoue lui-même se protéger des pages des réseaux sociaux consacrées à la compagnie. «Je ne supporte plus de lire les quolibets au sujet du LEB, surtout quand ils accompagnent des affirmations complètement fausses.»

Un chantier hors normes

D’autres facteurs contribuent au mal-être du personnel. D’abord, on oublie que l’exploitation habituelle de la ligne se fait en parallèle avec un chantier hors normes. «Transformer une ligne de campagne en RER ne se fait pas en cinq minutes. Il faut laisser du temps au temps», rappelle Philippe Gauderon, ancien membre de la direction des CFF, récemment nommé au CA du LEB par l’Office fédéral des transports.

Ensuite, la reprise de la gestion opérationnelle de la ligne par les Transports publics lausannois (TL), depuis fin 2013, n’a toujours pas été digérée par certains employés «historiques» de la compagnie. Les mondes des bus et des trains sont plus éloignés que ce que l’on pourrait croire.

Finalement, malgré les montants colossaux investis par le Canton et la Confédération, les moyens ne sont pas illimités. La question des régulateurs de trafic, qui ont bien involontairement contribué aux modifications de dernière minute de l’introduction de la cadence à quinze minutes jusqu’à Échallens, est, en ce sens, révélatrice. «Nous avons besoin de huit personnes qui se relaient à ce poste, explique Jacques Millioud. Il est évident que si nous pouvions en avoir deux de réserve en permanence, cela nous simplifierait la vie et renforcerait la sécurité du fonctionnement. Mais nous ne devons pas oublier que nous dépensons de l’argent public.»

Réserve de personnel?

La question d’une réserve de personnel attribuée à de tels postes cruciaux pour le fonctionnement de la ligne mériterait toutefois d’être étudiée. Car même les remplacements au pied levé sont impossibles: un régulateur de trafic venu d’une autre compagnie doit impérativement suivre trois mois de formation avant d’avoir le droit de travailler sur une nouvelle ligne. Dans le «bain du LEB» depuis cet hiver, l’ancien membre de la direction des CFF, Philippe Gauderon, n’est toutefois pas inquiet: «Les bonnes personnes sont aux bonnes places. Les choses devraient progressivement s’améliorer ces prochains mois. On va finir par y arriver.»





«On ne gère pas une entreprise de transports publics comme un club de foot valaisan!»

Ministre de tutelle de la compagnie du LEB, la conseillère d’État Nuria Gorrite a déjà tapé plusieurs fois du poing sur la table et mis en place un monitoring. Elle explique ses exigences, mais aussi ses limites.

Mme Gorrite, malgré vos interventions, les usagers ont l’impression que rien ne s’améliore sur la ligne du LEB. C’est aussi votre sentiment?

Non. Énormément de choses ont été faites et nos souhaits sont entendus. L’engagement récent d’Olivier Bronner est par exemple le résultat de notre demande que le LEB soit dirigé par un vrai chef d’exploitation.

Un geste fort de votre part ne pourrait-il pas servir d’électrochoc?

Si vous pensez à des changements de tête, je vous rappelle que le LEB et les TL sont deux sociétés privées et que le Conseil d’État n’a pas son mot à dire sur l’engagement ou le licenciement de personnes. On ne gère pas une entreprise de transports publics comme un club de foot valaisan! De plus, les problèmes actuels sont le résultat à la fois d’une addition de petites choses et de malchance. Couper une tête ne résoudrait donc rien. Par contre, en tant que collectivité subventionnante et autorité de surveillance, nous sommes en droit d’exiger certaines informations et de demander des correctifs si nécessaire.

Et donc? Quels moyens de pression vous restent-ils?

Le dernier levier d’action possible serait la réduction de notre subventionnement. Nous pourrions l’appliquer si nous estimons que l’offre proposée ne correspond pas aux montants payés. Nous l’avons déjà évoqué dans des discussions, mais pour l’instant, nous préférons continuer d’accompagner la compagnie sur le chemin de la stabilisation.