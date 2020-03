Des comptes satisfaisants avant que la situation ne se gâte

Un conseil économique

Grégoire Junod ne peut pas encore articuler le coût de la crise du Covid-19 pour Lausanne, «probablement plusieurs dizaines de millions de francs». Afin de soutenir l’économie, la Municipalité a déjà pris des mesures: loyers des baux commerciaux de la Ville non perçus, tout comme la taxe sur l’occupation du domaine public, ou encore maintien des subventions aux acteurs culturels ou sportifs. Le coût global est estimé à 5 millions pour les mois de mars et d’avril. «Nous avons conscience que d’autres mesures seront nécessaires.» La Municipalité a donc décidé de mettre sur pied un Conseil économique et social pour l’épauler. Il sera constitué d’acteurs économiques, de syndicats et de représentants des hautes écoles. Les modalités seront arrêtées dans les prochaines semaines. Le syndic assure que la Ville jouera son rôle, mais il prévient: «Si on souhaite que cette crise sanitaire ne tourne pas au désastre économique, la Confédération devra s’engager plus fortement.»