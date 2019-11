Le Comptoir d’Échallens mise sur la gratuité

«Il ne doit pas y en avoir beaucoup, des comptoirs régionaux qui ont eu des Jeux olympiques parmi leurs stands.» Nouveau président du Comptoir régional d’Échallens, René Pernet n’est pas peu fier d’accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 en invité d’honneur de la 42e édition, qui se déroulera de mercredi à dimanche.

Pour la grande manifestation sportive, la foire commerciale du Gros-de-Vaud constituera une bonne occasion de séduire les Vaudois. «Notre stand permettra aux visiteurs, et en particulier aux familles avec enfants, de découvrir les sites où se dérouleront les compétitions et, nous l’espérons, de leur donner envie d’aller soutenir ces jeunes sportifs venus du monde entier», explique Greg Curchod. Le responsable de la communication de Lausanne 2020 en profite pour faire aussi la promotion de tous les sites appelés En Jeu, qui accueilleront de véritables fêtes autour du sport et de la culture du 9 au 22 janvier prochain.

L’autre point fort de cette 42e édition du Comptoir d’Échallens sera l’instauration de la gratuité de l’entrée. «En faisant ce choix, nous nous alignons sur ce qui se pratique dans les comptoirs régionaux qui nous entourent, reprend René Pernet. Le but est d’encourager les gens à passer plusieurs fois pendant la manifestation.» Un «cadeau» aux visiteurs que le président se félicite de pouvoir offrir sans augmentation du prix de location des stands, puisque le montant a été pris en charge par des rentrées supplémentaires de sponsoring.

À noter enfin que la foire constitue le 10e et dernier arrêt – le seul en Suisse romande – du RandoBanc. Mise en place par l’Association pour la culture des bancs publics, cette opération a pour but de sensibiliser la population à l’importance des 200'000 bancs publics en Suisse pour la randonnée et le tourisme en général.