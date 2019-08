Conjoncture incertaine au menu des patrons vaudois

Qu’ont fait les patrons des plus grandes entreprises vaudoises de leur mercredi soir? Ils ont parlé d’économie à Lausanne. Ce Club des 100, qui regroupe les sociétés contribuant le plus aux rentrées fiscales vaudoises, était réuni pour la 15e fois par le Département des finances et des relations extérieures. Les taux d’intérêt négatifs ou la conjoncture en baisse ont rejoint les préoccupations démographiques et de formation.

C’est dans les murs tout neufs de Plateforme 10 que le ministre des Finances vaudoises, Pascal Broulis, a accueilli ses invités. Il avait à cœur de rassurer les milieux économiques. Ainsi, la fiscalité s’affichera à la baisse pour les prochaines années, avec une diminution progressive du coefficient cantonal. Et si le PIB vaudois reste supérieur à la moyenne suisse, les taux négatifs taraudent le grand argentier: «Ils nous coûtent 20 millions par an.»

«Vous n’êtes pas le seul à payer, c’est un phénomène mondial», répond Andréa Maechler. La représentante romande à la direction de la Banque nationale (BNS) était invitée à présenter les perspectives économiques et monétaires. Et la BNS assume ses taux négatifs. Plus bas que ceux pratiqués en Europe, ils ont l’avantage de limiter l’attrait du franc suisse comme valeur refuge, alors que les indicateurs montrent une inquiétude élevée des marchés. Brexit, Chine - États-Unis, Iran, Italie… les investisseurs n’ont pas le moral.

En soutien à l’économie, le conseiller fédéral Guy Parmelin veut soulager les entreprises des contraintes administratives – avec une pensée pour les difficultés du monde agricole – et soutenir la formation. Dans ce secteur, le Conseil fédéral est prêt à fournir «un effort supplémentaire». C’est que la pénurie de main-d’œuvre menace en raison d’une population vieillissante. «La pyramide des âges s’inverse déjà dans certains cantons, souligne Guy Parmelin. C’est une inquiétude majeure.»

Ça ne l’est pas encore dans le canton de Vaud, où Pascal Broulis vise le million d’habitants en 2040. «Cette croissance doit garantir la mixité de la pyramide des âges, et c’est vous qui créez les conditions d’accueil des gens bien formés», lance-t-il aux patrons vaudois