Le Conseil de la presse écarte une plainte d’Opre Rom

Peut-on publiquement évoquer l’existence d’un réseau de prostitution «rom»? «24heures» l’avait fait le 22 janvier 2019, à propos d’un groupe de proxénètes qui avaient forcé, par la menace et la violence, onze jeunes femmes provenant de Roumanie à vendre leur corps, entre autres, à Lausanne. En avril, cette notion de réseau «rom» réapparaissait dans un article consacré au destin douloureux des victimes.

Opre Rom, association lausannoise d’action et de solidarité avec les Roms, a saisi le Conseil de la presse. Selon elle, «24heures» aurait proféré des «accusations anonymes et gratuites» et fait preuve de «discrimination». Un risque d’amalgame pouvait se présenter, estimait l’organisation, alors que l’interdiction de mendicité venait d’être promulguée dans le canton de Vaud.

Le Conseil de la presse a rejeté la plainte. D’abord parce que le procureur chargé de l’enquête avait confirmé que le réseau était bien composé de Roms. Ensuite parce que, contrairement à ce que les plaignants laissaient entendre, «24heures» n’était pas le seul média à avoir décrit un réseau «rom». D’autres, en particulier l’agence de presse ATS, ont aussi utilisé ces termes. «Désigner un réseau de prostitution de «rom» n’implique nullement que tous les Roms se rendraient coupables de tels actes délictueux», relève en outre le Conseil de la presse.

Une éthnie marginalisée

L’un des problèmes soulevés par l’association Opre Rom est que le mot «rom» désigne une appartenance à une ethnie et non à une nationalité, roumaine par exemple. En juillet 2013, «24heures» s’était rendu en Roumanie, en Transylvanie plus exactement. C’était la région d’où partaient une grande partie des Roms qui mendiaient à Lausanne.

Le reportage avait constaté la discrimination subie par une communauté privée d’accès au travail et aux équipements publics dans des quartiers aux allures de ghettos. Confrontés à ces dures conditions, certains se débrouillaient en Roumanie. D’autres s’en allaient mendier dans les villes occidentales, par exemple à Lausanne, où ils pouvaient gagner plus que le salaire minimum garanti chez eux.

Une minorité verse dans la criminalité. Le proxénétisme, entre autres, par-delà les frontières nationales. Le 2 septembre 2010, l’émission «Temps présent» de la RTS évoquait déjà cette situation, à propos de la Hongrie: «La prostitution, en particulier à Zurich, est sévèrement contrôlée par des souteneurs cruels et violents, venus de Hongrie et de la communauté rom», constataient les auteurs. Ils dépeignaient aussi une population «laminée par le racisme, la misère et l’analphabétisme».