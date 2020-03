Le coronavirus s'invite à une fête de paroisse

Grande fête à l’église des Croisettes, à Épalinges, le samedi 7 mars dernier. La Paroisse La Sallaz-Les Croisettes inaugurait sa maison paroissiale et célébrait l’acquisition des lieux. «Belle affluence ce matin», commentent les autorités palinzardes sur leur compte Facebook. Ce jour-là, il y avait au moins 150 personnes. Beaucoup de seniors. Les autorités locales étaient présentes. Le syndic d’Épalinges, Maurice Mischler, et son collège. Le municipal David Payot représentait la Ville de Lausanne.

Maurice Mischler, syndic d’Epalinges, et David Payot, municipal de Lausanne, étaient présents (Commune d'Epalinges/Facebook)

Trois jours plus tard, la Commune annonçait des cas de coronavirus sur son territoire et interdisait toute manifestation publique. L’information était relayée par le Conseil paroissial dans un communiqué. Ces messages ne précisaient pas que l’un des trois diacres des lieux était à l’origine de cette réaction. En effet, il était présent lors de la fête religieuse du 7 mars. Le lendemain, ce ministre âgé de 45 ans ressentait les premiers symptômes du coronavirus, qui ont été confirmés par un test. «Je vais mieux depuis, mais je n’en suis pas encore sorti», nous a-t-il expliqué au téléphone, lundi 16 mars. Il ne sait pas quand lui et sa femme ont été contaminés.

Le communiqué de la paroisse La Sallaz-Les Croisettes (cliquez sur l'image pour agrandir)

Maurice Mischler a été immédiatement informé de l’état de santé du diacre. Il nous raconte avoir fait le lien avec la forte affluence à l’église des Croisettes. Le municipal a alors téléphoné au médecin cantonal vaudois. «Nous avons évoqué l’hypothèse d’un test de dépistage généralisé et automatique. Le médecin cantonal l’a écarté en expliquant que ce n’était pas relevant», déplore l’élu écologiste, qui est aussi député au Grand Conseil.

La fête s’est poursuivie à la maison paroissiale. La Commune a salué la «belle affluence». (Commune d'Epalinges/Facebook)

Le syndic des hauts de Lausanne aurait voulu proposer le test à ses concitoyens. Impossible. «Je n’arrive pas à comprendre cette position. Cela serait beaucoup plus simple de le faire pour mieux connaître l’état de la situation.» Depuis une semaine, Maurice Mischler contacte lui-même par téléphone les paroissiens, l’un après l’autre, pour savoir comment ils se portent. «Pour l’instant, ça va. Il y a des malades, mais je ne peux pas dire s’il y a un lien avec la fête paroissiale.» Lui va bien. Mais il a dû se battre pour obtenir un test, qui s’est révélé négatif.

David Payot pas au courant

Le municipal lausannois David Payot n’était pas au courant de la situation. «Je n’ai pas eu d’information dans ce sens», nous répond-il. L’élu de la capitale se souvient de la présence du diacre en question à l’église des Croisettes. «Je l’ai vu ce jour-là. Mais je n’ai pas été en contact avec lui.» Il ajoute qu’il traîne un rhume tenace depuis un mois. «Cela a commencé avant cet événement à Épalinges. Je me porte mieux aujourd’hui», explique-t-il. Le Lausannois ne pense pas devoir faire un test de dépistage.

Combien d’autres personnes ont-elles été infectées ce samedi 7 mars? Le président de la paroisse, Patrick Felberbaum, n’en sait rien. «Je n’ai pas été atteint», affirme-t-il. Et les autres membres de son conseil? «Je ne vais pas vous répondre», dit-il. Le responsable ajoute que la fête de paroisse respectait les conditions fixées alors par le Conseil fédéral. «Nous étions dans la norme des moins de 1000 personnes.» Le médecin cantonal vaudois et les autorités du CHUV étaient inatteignables lundi.