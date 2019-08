Coup de jeunes pour deux places d’Echallens

Situées à quelques centaines de mètres l’une de l’autre, deux places challensoises devraient prochainement changer de visage. Le plus gros chantier concernera la place du Château, édifice actuellement en rénovation. Les travaux seront importants afin d’abaisser le niveau de la place et de réaliser ainsi un accès «à plat» au nouveau guichet d’accueil de l’administration communale.

Une étude ayant montré que le nombre de places de parc disponibles dans le bourg était suffisant, celles qui existaient sur cette place seront supprimées. Les Challensois disposeront ainsi d’un nouvel espace arboré, agrémenté de tables de pique-nique. À la suite de demandes, un WC public sera également installé. Le projet est à l’enquête publique jusqu’au 22 septembre prochain.

La seconde intervention, sur la place de la Gare, n’est pas aussi avancée, mais elle est plus légère. Elle consiste en un réaménagement du côté est pour y installer des jeux pour enfants, des jeux d’eau et des équipements de fitness urbain. Un nouveau cheminement piétonnier sera créé depuis la sortie de la gare du LEB en direction de la place du Temple, au bord duquel le vieux grenier sera réinstallé pour être mis en valeur. Ce projet-là, qui n’est que la première des trois étapes prévues pour repenser cette place, vient d’être présenté à la population et n’a pas encore été mis à l’enquête.

La Municipalité espère réaliser ces deux chantiers durant la première moitié de 2020; il faudra toutefois d’abord que le Conseil communal accorde les crédits de construction nécessaires lors de sa séance de décembre prochain.