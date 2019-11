Coup de neuf pour la gare de Cossonay-Penthalaz

En juin 2014, il y a donc plus de cinq ans, le groupe Socialiste, Verts et Sympathisants de Penthalaz déposait au Grand Conseil une pétition signée par 2234 usagers des CFF. Elle demandait que la gare de Cossonay-Penthalaz soit rendue accessible aux personnes à mobilité réduite, que les quais soient couverts et que la signalisation soit remise au goût du jour. Les CFF répondaient alors par la voix de leur porte-parole Jean-Philippe Schmidt que le projet suivait son cours et que tout cela serait réalisé au plus tard en 2023.

Le chargé de communication a dit juste puisque le projet de rénovation de la gare est soumis à l’enquête publique depuis le 6 novembre et le restera jusqu’au 5 décembre prochain. Il comporte effectivement un rehaussement de 55 cm des quais pour embarquer à niveau, mais aussi la création d’un nouveau passage inférieur avec des rampes d’accès au quai central (seuls des escaliers existent encore aujourd’hui), qui permettront à la gare d’enfin respecter la LHand (loi sur l’égalité pour les handicapés). Le petit bâtiment en bois servant d’abri sera détruit et avantageusement remplacé par une marquise couvrant la moitié de la longueur du quai et une petite salle d’attente. Enfin, l’ensemble du quai sera avancé de quelques dizaines de mètres en direction de Lausanne.

Les CFF ont présenté cette rénovation à la population jeudi soir. L’occasion de préciser que les travaux coûteront quelque 24 millions de francs et qu’ils devraient durer environ dix-huit mois, répartis sur 2021 et 2022. Le chantier et en particulier l’élargissement du pont de l’Islettaz et la construction du passage inférieur entraîneront des travaux de nuit et des interruptions temporaires du trafic ferroviaire, en principe durant quatre week-ends seulement pour ces dernières. Enfin, les travaux seront l’occasion pour les CFF de mettre à jour de nombreuses infrastructures techniques dans ce secteur. À noter que ce projet ne concerne pas l’aménagement des abords de la gare, qui est encore à l’étude. Le ballet peu coordonné des voitures, bus ou vélos devant la gare continuera donc encore quelque temps sous sa forme actuelle.