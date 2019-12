Course et manif: le trafic sera perturbé au centre de Lausanne

Samedi, les automobilistes feraient mieux d’éviter le centre de Lausanne. Extinction Rebellion annonce sa manifestation (dès 10h) sur Facebook: «Nous occupons la route de Saint-François pour une action qui durera aussi longtemps que possible.» La manif ne fait, comme d’ordinaire, pas l’objet d’une autorisation et la police est donc incapable de fournir des indications sur les prévisions de circulation sur ce secteur.

Dès midi, c’est du côté de la Cité que des rues seront fermées, à cause de la Christmas Run, rebaptisée 2020 Run. Les rues concernées sont: Barre, Cité-Devant, Cité-Derrière, Académie, Curtat, et avenue Menthon ainsi que les places du Château et de la Cathédrale.

Rebelote en soirée

À 19h, il en sera de même sur la rue Pierre-Viret et la voie descendante sur la partie inférieure de la rue Caroline. À la rue Centrale, le trafic sera prohibé dès 19h15 entre la place de l’Europe et le giratoire situé sous le pont Bessières.

Jean-Philippe Pittet, responsable communication de la police lausannoise, se veut rassurant sur le début de journée: la Cité n’est «pas un axe de transit» sur lequel les personnes pourraient se rabattre en cas de bouchon à Saint-François. Il conseille néanmoins de privilégier les transports publics, surtout le métro.