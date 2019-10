Crèches: la chasse aux perturbateurs endocriniens est ouverte

Les autorités lausannoises passent à la vitesse supérieure dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens au sein des centres de ve enfantine (notre édition du 9 février).

Un guide pratique sera fourni aux crèches qui désirent changer leurs habitudes en vue de limiter l’exposition des enfants à ces substances chimiques indésirables. Aérer régulièrement, bannir le plastique, utiliser des verres en verre, choisir des bouilloires en acier inoxydable et des lingettes à usage unique, lutter naturellement contre les poux, fabriquer des produits ménagers multi-usages non toxiques… La liste des bonnes pratiques est variée, que ce soit en cuisine, dans la salle de jeux, l’espace sommeil ou lors des sorties en plein air.

Rappelons que les perturbateurs endocriniens, présents partout, peuvent perturber notre système hormonal. Un flou subsiste sur leurs effets à long terme sur la santé mais les autorités lausannoises ont décidé d’appliquer le principe de précaution, d’autant que les enfants sont particulièrement vulnérables à ces substances.

«Le sujet préoccupe les parents. Ils viennent nous en parler», relève une professionnelle de la petite enfance.

La chasse aux perturbateurs endocriniens se fait sur base volontaire. Deux crèches lausannoises ont déjà participé au projet pilote: la Borde et Valency. «On utilise le liniment depuis un moment (ndlr: un nettoyant composé d’huile végétale et d’eau de chaux, parfait pour le siège des enfants), indique Crystel Cagneau, codirectrice du Centre de vie enfantine de Valency. Pour les jouets, on privilégie les matériaux naturels comme le bois. Toute la dînette a été changée: il n’y a plus de plastique; que de l’inox. L’idée est de remplacer les choses au fur et à mesure.»

La Municipalité mise sur un effet boule de neige pour qu’un maximum de centres de vie enfantine suivent cet exemple. Pour leur faciliter la tâche, des articles «sains» ont été identifiés dans le catalogue de la centrale d’achats de la Ville.

«Il ne s’agit pas de faire du catastrophisme ou de stigmatiser des comportements mais d’être des accompagnateurs qui donnent des conseils avisés»

«On n’arrivera jamais à éliminer complètement les perturbateurs endocriniens, rappelle Natacha Litzistorf, municipale en charge de l’Environnement. L’idée est de diminuer l’exposition des enfants. On a le pouvoir d’agir en tant que consommateur et de choisir les produits, objets ou matériaux les moins dommageables possible pour la santé. Il faut en faire usage et donner un signal fort aux entreprises. Il ne s’agit pas d’être catastrophistes ou de stigmatiser des comportements mais d’être des accompagnateurs qui donnent des conseils avisés.» Son collègue David Payot, en charge de l’Enfance, salue «une première piste pour avancer».

En plus du guide pratique, les autorités proposent aux professionnels des 53 centres de vie enfantine lausannois des affiches récapitulant les conseils principaux et des ateliers de fabrication de produits d’hygiène.

Le budget de cette campagne de santé publique se monte à 45'000 francs.