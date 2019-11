Davantage de fumée à Tridel pour moins de pollution

Vaud Le Tribunal cantonal estime que les noms des administrateurs de l’usine d’incinération qui ont reçu des primes peuvent être rendus public Plus...

Lausanne Deux audits livrent leurs conclusions sur les bonus accordés à Olivier Français et au président de la société en mains publiques. Plus...

Rémunérations Les agissements d'Olivier Français et de l'administrateur Stefan Nellen provoquent des questions et la colère. Un audit sera rendu public. Plus...