Décrétés écologiques, les JOJ déçoivent les Verts

Pour sa dernière séance de l’année, le Conseil communal de Lausanne a consacré un long débat aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Il n’était pas question de décider quoi que ce soit, mais de commenter des réponses de la Municipalité à deux postulats datant tous deux de 2014. L’un, du Vert ancien conseiller communal Yves Ferrari, s’interrogeait sur la durabilité de la manifestation. L’autre, écrit par le PLR Jean-Daniel Henchoz, demandait que la problématique du handicap soit incluse dans les réflexions.

À quelques jours du démarrage des JOJ, un tel débat n’avait plus réellement de pertinence puisque tout est désormais arrêté. Mais ce fut l’occasion pour plusieurs groupes politiques de dire leur credo face à ce raout. Du côté du PLR, c’est le grand enthousiasme. Pour Jacques Pernet, la manifestation aura l’avantage – considérable – de favoriser l’activité économique et de porter au loin le nom de Lausanne.

Les Verts ne l’entendent pas de cette oreille, eux qui auraient voulu une manifestation entièrement écologique. Xavier Company et Sara Gnoni ont pointé une stratégie de durabilité «mise en place sur le tard» et des événements peu en phase avec la lutte contre le réchauffement, comme le Snow Volley, pas très écolo, qui ressort d’une exigence du CIO.

Le municipal Oscar Tosato, en charge des Sports, a expliqué dans les grandes longueurs tous les efforts consentis pour se rapprocher le plus possible des standards écologiques les plus stricts, même s’il ne sera pas possible, par exemple, de monter des JOJ «zéro déchet», comme le suggère Sara Gnoni.

Enfin, de nombreuses adaptations ont été imaginées pour rendre tous les postes des JOJ accessibles aux personnes avec handicap. Des bénévoles ont d’ores et déjà répondu présent pour leur accompagnement.