Un dégagement de fumée à la gare du LEB paralyse le Flon

Un dégagement de fumée sous un train LEB stationné à la gare du Flon a occasionné la fermeture de cette partie de la gare. L'accès à la place de l'Europe a aussi été restreint pour permettre aux nombreux véhicules de la police et des pompiers d'accéder au lieu du sinistre, explique Alexandra Gindroz, responsable presse des TL. Les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre, mais l'intervention devrait durer encore jusqu'en début de soirée.

La police a évacué les passagers dans la partie LEB du Flon. Les trains entre le Flon et Chauderon sont supprimés jusqu'à nouvel avis, mais en tout cas jusqu'à 18h. Dès lors, les services techniques des TL estimeront s'il est possible de rétablir l'horaire sur une des lignes. Les trains circulent normalement entre Chauderon et Bercher. Les TL demandent aux passagers d'utiliser les bus pour pallier l'interruption jusqu'à Chauderon. Le M2 fonctionne normalement.

En raison d’une intervention suite à un incendie, la circulation est difficile dans le secteur place de l’Europe, rue de Genève. — Sécurité Lausanne (@LausanneSE) November 5, 2019

Développement suit.