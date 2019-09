Des bulles et 300 ouvrages pour lancer la boîte à BD

La première boîte à BD de Suisse a ouvert sa porte vendredi soir à la rue Pré-du-Marché de Lausanne. En début de soirée, c’est devant une ancienne cabine Swisscom vierge que le public s’est massé pendant que l’invité d’honneur du festival BD-FIL, Alex Baladi, s’installait à l’intérieur avec ses pinceaux. Au fil des minutes, la boîte a pris des couleurs et des formes: des téléphones, des livres et des bulles pour coller à la thématique.

Pensée par BD-FIL et l’association La Nuit de la lecture, cette boîte d’échanges a été préremplie avec quelque 300 bandes dessinées. «Toutes sont marquées d’un tampon qui dit: lisez-moi et remettez-moi en place! Dans nos boîtes à livres habituelles, ce sont les livres pour enfants et les BD qui partent le plus vite. Or le but n’est pas que les gens les conservent ou les vendent dans des brocantes», défend Xavier Vasseur, fondateur de La Nuit de la lecture. À noter qu’une bande dessinée dédicacée par Goscinny et Uderzo a été placée dans la boîte. «Mais elle est tamponnée aussi!» prévient le responsable.

La Nuit de la lecture gère déjà une dizaine de boîtes à livres sur le territoire lausannois, dont une à la rue Pré-du-Marché, directement accolée à celle dédiée à la BD. Le système fonctionne bien. Tellement bien que certaines boîtes débordent constamment. «Notre but est d’amener le livre dans la rue pour que ceux qui d’ordinaire ont peu ou pas accès aux ouvrages puissent lire», rappelle Xavier Vasseur.